NO MUNDO DOS ESPORTES
INGRESSOS – COPA 2026
Começa dia 11 (quinta-feira) e vai até 13 de janeiro a 2ª etapa de venda de ingressos para a Copa do Mundo/2026, a ser disputada em 3 países: Estados Unidos, México e Canadá. Nessa nova etapa os torcedores terão disponíveis ingressos para jogos das respectivas seleções nacionais.
JÁ VENDIDOS
Apesar de só irem participar 48 seleções, 16 a mais do que a última edição em 2022, já foram vendidas 2 milhões de entradas, c mpradas por torcedores de 212 países
BRASIL
O Brasil tem os seguintes adversários na primeira fase da competição: Dia 13.6 – 18 hs – Brasil x Marrocos; Dia 19 – 21 hs – Brasil x Escócia e Dia 24 - 18hs - Haiti (foto – que volta à Copa desde 1974)
1ª CAMPEÃ
3x0 sobre Portugal, neste domingo em Manila (Filipinas), e a seleção brasileira de Futsal naipe feminino, tornou-se a campeã da I Copa do Mundo. Gols de Débora (artilheira do mundial), Amandinha, 8 vezes a melhor do Mundo, e Emily Marcondes.
RAYSSA + U$ 100 MIL
A brasileira Rayssa Leal (FOTO), que ontem ganhou pela quarta vez consecutiva o mundial do Skate, levou para casa mais 100 mil dólares. Aos 17 anos, competindo desde os 14, ela já tem uma medalha de prata (Tóquio, 2021) e bronze, Paris 2024.
FÓRMULA 1
O britânico Lando Norris ganhou neste domingo, em Abu Dhabi seu primeiro título mundial, na Fórmula 1 e considerou fundamental para vencer a união da equipe McLaren em seu apoio.
SOBEM
Bahia e Vitória, ambos da “boa terra”, permanecerão na série A em 2026 e da série B subiram para a “A” Coritiba e Athletico (ambos do Paraná), Chapecoense (SC) e Remo (PA).
DESCEM
Já o torcedor cearense terá, depois de muitos anos, o “Clássico-Rei” na série B, com o rebaixamento de Ceará e Fortaleza, para onde foram o gaúcho Juventude e o pernambucano Sport.
