Produtores rurais denunciam abandono da Energisa e fazem poda de árvores perto da rede elétrica em Porto Velho

Publicada em 29/12/2025 às 15h31
Uma denúncia envolvendo riscos à vida, prejuízos financeiros e suposta omissão da concessionária de energia ganhou destaque no site Revista Século. Produtores rurais de Porto Velho relatam que estão sendo obrigados a realizar, por conta própria, a poda de árvores próximas à rede elétrica para evitar novos acidentes e interrupções no fornecimento de energia — uma atividade que, por norma, deveria ser executada pela concessionária Energisa.
Segundo os agricultores ouvidos pela publicação, a falta de manutenção preventiva da rede tem causado sucessivos problemas, culminando em um grave acidente registrado em uma das propriedades da região. Um mau contato em um poste, provocado pelo atrito constante de galhos com a fiação, resultou em uma descarga elétrica que matou instantaneamente 20 novilhas. O prejuízo é estimado em dezenas de milhares de reais, além do impacto emocional e da insegurança gerada no local.
“Pagamos caro e não temos assistência”
Os produtores afirmam que as contas de energia ultrapassam R$ 800 mensais, mesmo assim o atendimento técnico seria inexistente. De acordo com os relatos, quedas de energia chegam a levar de quatro a cinco dias para serem resolvidas, inviabilizando a produção rural e colocando animais em risco.
Diante da demora e da ausência de resposta, os agricultores passaram a organizar mutirões improvisados para cortar bambus e árvores nativas que encostam na rede elétrica. A prática, no entanto, expõe os trabalhadores a sérios perigos.
CLIQUE E LEIA O TEXTO NA ÍNTEGRA.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!