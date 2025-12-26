PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (26) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Publicada em 26/12/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta sexta-feira (26), indica céu com muitas nuvens e presença de chuvas para toda a região.
As precipitações devem ser mais intensas em todo estado do Acre, Rondônia, Tocantins, Amapá e porções centro-sul do Amazonas e do Pará. Além disso, as pancadas de chuva devem vir acompanhadas de trovoadas no Acre, Rondônia, Amapá, centro-sul do Amazonas e sudoeste do Pará.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Manaus, Palmas, Porto Velho e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
