PREVISÃO DO TEMPO: sábado (27) de céu claro e possibilidade de chuva no Norte

Publicada em 27/12/2025 às 12h05
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste sábado (27), indica céu claro com presença de nuvens na maioria dos estados.
As exceções serão a maior parte do território de Rondônia (RO) e do Amapá (AP), a área de Rio Branco, no Acre (AC), o Sul e o Centro do Amazonas (AM), além de Marajó, do Nordeste e do Sudoeste do Pará (PA), que registram alta nebulosidade e possibilidade de chuva isolada.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial e perigo para chuvas intensas nas regiões. Entre as áreas afetadas estão o Leste Rondoniense, o Sudoeste e Sudeste Paraense, o Centro, Sudoeste, Norte e Sul Amazonense, o Madeira-Guaporé, o Vale do Acre e o Vale do Juruá.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 54% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
