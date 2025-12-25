PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (25) de chuva e trovoadas no Norte
Por Maria Clara Abreu / brasil61.com
Publicada em 25/12/2025 às 09h40
 A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quinta-feira (25), indica alta nebulosidade, acompanhada de pancadas de chuva e trovoadas na maioria dos estados.

A exceção deve ser Roraima (RR) e as áreas de Marajó, Metropolitana de Belém e Noroeste do Pará (PA), que registram presença de nuvens e possibilidade de chuva isolada.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Palmas. Já a máxima pode chegar até 34°C em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

