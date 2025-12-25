PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (25) de chuva e trovoadas no Norte

Publicada em 25/12/2025 às 09h40
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quinta-feira (25), indica alta nebulosidade, acompanhada de pancadas de chuva e trovoadas na maioria dos estados.
A exceção deve ser Roraima (RR) e as áreas de Marajó, Metropolitana de Belém e Noroeste do Pará (PA), que registram presença de nuvens e possibilidade de chuva isolada.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Palmas. Já a máxima pode chegar até 34°C em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!