PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (24) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Publicada em 24/12/2025 às 09h45
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (24), indica instabilidade em todos os estados, com destaque para os alertas de perigo e perigo potencial de chuvas intensas que afetam a área, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A maioria dos territórios registram alta nebulosidade com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, com exceção de Roraima (RR), Acre (AC), Sudeste e Sudoeste do Pará (PA), além de parte do Norte e Sudoeste do Amazonas (AM), que apresentam possibilidade de chuva isolada.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Palmas. Já a máxima pode chegar até 34°C em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!