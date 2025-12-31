PREVISÃO DO TEMPO: Pancadas isoladas nesta quarta-feira (31) no Norte

Publicada em 31/12/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (31), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva, principalmente no período da tarde.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta laranja para perigo de chuvas intensas, ao longo do dia, que atingem uma parte do Amazonas, entre São Gabriel da Cachoeira a Borba, até a capital, Manaus. O mesmo afeta o norte do Amapá, em Oiapoque, e em Rorainópolis, em Roraima.
O Inmet adverte para perigo potencial de chuvas intensas no Amapá, do Baixo Amazonas ao Sul do Pará, no nordeste de Rondônia e em quase toda extensão do Amazonas e Tocantins.
As pancadas de chuva isoladas se concentram o sudoeste de Tocantins, até a capital, Palmas, o Leste Rondoniense e a região central do Amazonas. A partir da tarde, as pancadas avançam nos estados do Acre, Rondônia, Tocantins, e quase toda extensão do Amazonas, Pará e do Amapá.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco e Manaus. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
