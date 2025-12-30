PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem chuvas intensas nesta terça-feira (30)

Publicada em 30/12/2025 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para todos os estados da Região Norte nesta terça-feira (30), com exceção do Acre.
No Acre, o tempo permanece estável. A manhã será de céu com nuvens e, à tarde, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas em áreas do estado.
Em Rondônia, a chuva ocorre com maior intensidade na porção norte e central do estado, atingindo municípios como Guajará-Mirim, Cujubim e Ariquemes.
No Amazonas, as chuvas se concentram na região sul e no centro-sul do estado, com destaque para Borba, Novo Aripuanã, Humaitá e Itacoatiara. Já no noroeste e norte amazonense, municípios como Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e Presidente Figueiredo não devem registrar chuva.
Em Roraima, o tempo segue estável ao longo do dia, sem previsão de pancadas significativas.
No Pará, a chuva atinge principalmente áreas do centro e sudoeste do estado, alcançando municípios como Bagre, Novo Repartimento e Altamira.
No Amapá, as instabilidades se concentram no centro-sul do estado, com chuva em Mazagão, Ferreira Gomes e Santana. Já no litoral amapaense, não são esperados acumulados expressivos.
Em Tocantins, chove com força em grande parte do estado ao longo do dia. No sul tocantinense, municípios como Paranã, Taguatinga e Porto Alegre do Tocantins podem registrar queda de granizo durante a tarde.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.
O QUE É GRANIZO?
Precipitação originada de nuvens convectivas, sobretudo cumulonimbus, que atinge o solo em forma de esferas ou fragmentos irregulares de gelo. Quando o diâmetro das partículas é ≥ 5 mm, classificam-se como granizo; partículas menores são classificadas como granizo miúdo e/ou neve granulada (graupel). Em boletins METAR, utiliza-se ‘GR’ para granizo e ‘GS’ para granizo miúdo/neve granulada. Unidades isoladas são chamadas de ‘pedras de granizo’.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
