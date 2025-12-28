PREVISÃO DO TEMPO: domingo (28) de chuvas intensas e trovoadas no Norte
Por Henrique Fregonasse
Publicada em 28/12/2025 às 10h10
 A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste domingo (28), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva para toda a região, com possibilidade de trovoadas isoladas para quase todos os estados, à exceção de Roraima.

Além do estado roraimense, o sul do Amapá, extremos-nordeste e noroeste do Pará e extremo-sudeste de Tocantins devem escapar às trovoadas, mas ainda com pancadas de chuvas isoladas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

