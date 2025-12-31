Prefeitura realiza nova convocação de aprovados em concurso público

Por Assessoria
Publicada em 31/12/2025 às 10h22
A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (31) a convocação de mais de 30 aprovados no concurso público nº001/2023. O edital é voltado para preenchimento de vagas nas funções de professor (40h), professor de libras (25h), supervisor escolar (40h) e orientador educacional (40h).
O prazo para efetivação da posse será encerrado no dia 29 de janeiro, sem possibilidade de prorrogação.
Toda a documentação deverá ser enviada por meio de peticionamento eletrônico. O edital completo pode ser acessado por meio do link
transparencia.jaru.ro.gov.br/
