Prefeitura mantém serviços mesmo durante as festas de Natal e Ano Novo

Nesta segunda-feira, 29, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguiu trabalhando em ritmo acelerado, mesmo com as comemorações de fim de ano. A determinação do prefeito Affonso Cândido (PL) é garantir que os serviços essenciais continuem normalmente em toda a cidade.
As equipes estão nas ruas realizando varrição, coleta de lixo, retirada de entulho, poda de árvores, jardinagem e outras ações que ajudam a manter a cidade limpa e organizada. Nos últimos dias de 2025, os esforços se concentraram na remoção de entulhos na rua Itapevi, esquina com a rua Paulo Freire, no bairro Jorge Teixeira.
“A população merece uma cidade bem cuidada todos os dias do ano. Nosso compromisso é diário, sem parar, para que Ji-Paraná esteja sempre pronta para receber bem quem vive aqui ou quem nos visita”, destacou o prefeito Affonso Cândido.
Manter os serviços durante o Natal e o Ano Novo reforça o cuidado da gestão com a qualidade de vida e o bem-estar dos moradores. O objetivo é garantir que as ações continuem de forma regular e eficiente, mesmo em períodos de celebração.
O trabalho segue com monitoramento constante, com equipes distribuídas por toda a cidade para atender as demandas da população.
Quem quiser enviar sugestões pode entrar em contato pelas redes sociais da Prefeitura, pelo telefone ou WhatsApp (69) 3416-4161, ou procurar a sede da Semosp, na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
