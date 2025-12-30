Prefeitura divulga Calendário de Feriado e Pontos facultativos de Ano Novo

Publicada em 30/12/2025 às 14h23
A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno informa à população o calendário de feriado e pontos facultativos referentes ao período de Ano Novo, conforme decretos municipais vigentes.
No dia 31 de dezembro (quarta-feira) será ponto facultativo, em razão da véspera de Ano Novo, enquanto o dia 01 de janeiro (quinta-feira) é feriado nacional de Confraternização Universal (Ano Novo). Ambos estão estabelecidos no Decreto Municipal nº 8.501/2024.
Já a sexta-feira, 02 de janeiro, também será ponto facultativo, conforme determina o Decreto Municipal nº 9.274/2025.
Os serviços essenciais permanecerão funcionando para garantir o atendimento à população.
A Prefeitura deseja a todos um período de celebração com segurança, respeito e união, reforçando o compromisso com a organização administrativa e a transparência das ações públicas.
