Prefeitura de Vilhena divulga modelos dos uniformes escolares 2026 e confirma entrega no início do ano letivo

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou, na manhã desta terça-feira, 30, os modelos oficiais dos uniformes escolares que serão utilizados na rede municipal de ensino em 2026. Os kits, que já estão em fase de confecção, serão entregues gratuitamente aos alunos no início do ano letivo, garantindo que os estudantes comecem o período escolar devidamente uniformizados.
A iniciativa integra o Programa de Fornecimento Gratuito de Uniformes Escolares, instituído pela Lei nº 7.173/2025, proposta pelo Poder Executivo e aprovada pela Câmara Municipal. O investimento ultrapassa R$ 2,1 milhões e beneficiará diretamente mais de 12 mil alunos da rede pública municipal, que receberão dois kits de uniformes personalizados, promovendo conforto, padronização e identidade escolar.
Além disso, cerca de 3.500 estudantes inscritos no CadÚnico, com cadastro atualizado, também serão contemplados com tênis e mochilas escolares, ampliando o alcance social da ação e assegurando que crianças em situação de vulnerabilidade tenham acesso aos itens necessários para frequentar a escola com dignidade.
A divulgação antecipada dos modelos reforça a transparência do processo e o compromisso com o planejamento educacional. O prefeito Flori destacou que o investimento em uniformes escolares vai além da vestimenta. “Garantir o uniforme gratuito é promover igualdade de condições, fortalecer a identidade dos alunos e oferecer apoio direto às famílias vilhenenses”, afirmou.
A entrega dos kits representa um importante alívio financeiro para muitas famílias, contribui para a segurança e organização no ambiente escolar e fortalece o sentimento de pertencimento à comunidade educacional. A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Vilhena com uma educação pública de qualidade, pautada no cuidado, na inclusão e no respeito aos estudantes.
