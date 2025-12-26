Prefeitura de Porto Velho garante pagamento do piso do magistério e abono a servidores da educação

Publicada em 26/12/2025 às 08h20
A Prefeitura de Porto Velho informa que o pagamento do piso salarial do magistério municipal e o abono destinado ao grupo de apoio educacional estarão creditados nas contas dos servidores já na próxima sexta-feira (26). Os recursos são oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).
Piso do magistério
Prefeitura de Porto Velho garante pagamento do piso do magistério e concede abono aos servidores da educação com recursos do Fundeb
O pagamento do piso do magistério decorre de acordo judicial celebrado entre o Município de Porto Velho e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia (Sintero), encerrando a discussão judicial relacionada à implementação do piso nacional do magistério e seus reflexos na carreira.
O acordo contempla exclusivamente valores retroativos referentes ao período de novembro de 2024 a junho de 2025, resultantes da aplicação do piso salarial nacional na carreira dos profissionais da educação municipal.
De acordo o secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, o acordo garante segurança jurídica e previsibilidade. “Esse entendimento permite que o município organize os pagamentos de forma legal e transparente, assegurando os direitos dos profissionais e evitando novos passivos judiciais que poderiam comprometer investimentos futuros na educação”, explicou.
Valores a serem pagos
Conforme levantamento realizado, a distribuição aproximada dos valores líquidos, já com os descontos legais, será a seguinte:
985 profissionais receberão até R$ 500,00;
1.540 profissionais receberão entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00;
797 profissionais receberão entre R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00;
Os demais profissionais receberão valores de até R$ 4.000,00.
Servidores nas classes iniciais da carreira podem não ter valores a receber ou receber valores reduzidos, uma vez que já se encontravam próximos do piso salarial no período abrangido. Os maiores valores concentram-se entre profissionais em estágios finais da carreira.
Descontos legais
A incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) seguirá o regime de caixa, conforme a legislação federal, considerando os valores pagos no mês do crédito. Eventuais ajustes ocorrerão na declaração do Imposto de Renda de 2025.
Também incidem os descontos legais referentes à previdência (IPAM Previdência), assistência médica (IPAM Assistência), filiação sindical e honorários advocatícios, estes últimos previstos no acordo judicial firmado com o Sintero, sem interferência da Administração Municipal.
Abono ao grupo de apoio educacional
Além do pagamento do piso do magistério, a Prefeitura concedeu um abono salarial no valor de R$ 500,00 a todos os servidores que integram o grupo de apoio educacional, como forma de reconhecimento à contribuição desses profissionais no processo de ensino.
Compromisso com a educação
A celebração do acordo e a concessão do abono reforçam o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a valorização dos servidores da educação, o respeito às decisões judiciais e a correta aplicação dos recursos vinculados ao Fundeb.
A Administração Municipal seguirá atuando com transparência, responsabilidade fiscal e diálogo permanente, garantindo segurança jurídica e respeito aos direitos dos servidores municipais.
