Prefeitura de Porto Velho encerra Jogos Municipais da Terceira Idade com eleição de Miss e Mister

Publicada em 06/12/2025 às 10h43
Muita euforia, animação, simpatia e aplausos calorosos com uma turma que esbanja energia e vitalidade. Foi assim o encerramento dos Jogos Municipais da Terceira Idade (JOMTI), na tarde desta quinta-feira (4), no clube da OAB/RO, zona Leste da capital de Rondônia.
O evento realizado pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), também contou com apresentação do grupo de Carimbó Acreditar, capoeira, concurso de Miss e Mister da terceira idade, entrega de troféus e medalhas, além de baile e música ao vivo com “Tonhão dos Teclados”, entre outros atrativos.
Um dos destaques da festa foi Lourdes Xavier Ribeiro, 92 anos. Vencedora do concurso Miss da Terceira Idade, ela entrou na passarela dançando para o delírio da plateia. Lourdes destacou a importância das ações da prefeitura para atender as pessoas idosas e o trabalho do prefeito Léo Moraes.
“Considero o trabalho da prefeitura muito bom. O atual prefeito, desde o início, tem demonstrado um desempenho notável. Para mim, é o melhor que já tivemos, estou muito feliz e agradeço. Deus abençoe para que vocês cheguem à minha idade”, finalizou.”, disse.
Paulo Moraes Júnior informou que a festa faz parte da política de inclusão e de valorização da terceira idade na atual gestão
Já o secretário titular da Semtel, Paulo Moraes Júnior, informou que a festa faz parte da política de inclusão e de valorização da terceira idade na atual gestão.
“O objetivo foi iniciar o programa de melhor idade em fevereiro, com 160 participantes. Atualmente, conta com mais de 600 inscritos, o que demonstra não apenas a seriedade, mas também o compromisso com a expansão. Afinal, estamos falando sobre o bem-estar da terceira idade como uma forma de retribuir o que eles já fizeram por nós”, afirmou.
Maurício Alves foi o grande vencedor do concurso Mister da Terceira Idade 2025
Para 2025, a meta da Prefeitura era de 550 participantes. Porém, está com aproximadamente 700. “A nossa ideia agora é dobrar essa meta para o próximo ano”, adiantou Paulo Moraes.
MISTER 2025
Com 80 anos de idade, Maurício Alves Nascimento, foi o grande vencedor do concurso Mister da Terceira Idade 2025. Ele faz parte do grupo do Serviço Social do Comércio (Sesc), não queria participar do evento, mas atendeu ao convite do seu coordenador.
Maria de Lourdes viveu um momento especial
Ao receber o prêmio, dedicou a vitória a todos os torcedores do seu time de coração. “Esse troféu que eu ganhei, ofereço a todos os flamenguistas e à minha família, em especial a minha esposa, Francisca Eliana. Ele também enalteceu o trabalho da Prefeitura em prol das pessoas idosas.
ANIVERSÁRIO NA PASSARELA
Maria de Lourdes Godoy de Andrade viveu um momento especial: comemorou os seus 63 anos na passarela, demonstrando simpatia e muita vitalidade. Quando o mestre de cerimônia anunciou o aniversário dela, a plateia (eufórica) cantou os parabéns de pé.
“Eu adorei, adorei, adorei. Principalmente por estar comemorando meu aniversário hoje. Foi muito bom ter participado das aulas de Zumba. Desejo continuar”, afirmou esbanjando felicidade por ter ficado em terceiro lugar no concurso em que participou pela primeira vez.
PERDEU ATÉ O SONO
Para a Dolores, esse tipo de evento deixa a pessoa idosa com mais saúde e vontade de viver
De tão ansiosa que estava por causa do desfile, Dolores Soares da Silva, 66 anos, disse que nem conseguiu dormir direito.Para ela, esse tipo de evento deixa a pessoa idosa com mais saúde e vontade de viver.
“Pratico duas modalidades de atividades físicas. Farei ginástica e mais ginástica. Vou fazer exercícios e me sinto como uma menina. Nem parece que eu tenho sessenta e seis anos”, brincou.
Ao todo, 12 mulheres e 7 homens participaram do concurso de Miss e Mister da Terceira Idade 2025. Ao final, os três primeiros colocados foram premiados.
ESPORTE
Apresentações artísticas e culturais ficaram por conta da Funcultural
Já nas modalidades esportivas, diversas equipes participaram. Na pontuação geral, a grande campeã foi o Centro de Convivência do Idoso Onesina Pantoja, de Candeias do Jamari, com 74 pontos.
CRAS Paulo Freire de Porto Velho ficou em segundo lugar, com 70 pontos e Legião da Boa Vontade (LBV) em terceira colocação com 64 pontos.
No total, 16 delegações participaram dos Jogos Municipais da Terceira Idade (JOMTI). As disputas foram nas modalidades de chute ao gol, lance livre, revezamento até 60 mais, revezamento até 70 mais, damas e boliche.
Participaram equipes de Candeias, do Sesc, LBV, Centro de Convivência do Idoso (CCI), Semtel e CRAS, entre outras delegações. As apresentações artísticas e culturais ficaram por conta da Fundação Cultural (Funcultural), orgão da Prefeitura de Porto Velho.
Texto: Augusto Soares
