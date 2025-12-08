Prefeitura de Porto Velho conquista Selo Diamante de Transparência do Tribunal de Contas do Estado

Publicada em 08/12/2025 às 15h33
Município de Porto Velho recebe Selo Diamante e reforça compromisso com a transparência
A Prefeitura de Porto Velho reafirmou seu destaque no cenário estadual ao conquistar o Selo Diamante de Transparência Pública, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) em parceria com a Associação dos Tribunais de Contas (Atricon). O evento aconteceu nesta segunda-feira (8) auditório do TCE e a certificação reconhece os órgãos públicos que mantêm elevados padrões de transparência ativa e disponibilização de dados ao cidadão.
A premiação reforça o avanço do município na consolidação de práticas modernas de governança, evidenciado pela nota 95,31 obtida na avaliação do Radar Nacional da Transparência Pública, ferramenta utilizada pelos tribunais de contas de todo o país para medir o grau de transparência dos órgãos públicos.
Transparência é um pilar da nossa gestão, disse o prefeito Léo Moraes
“É uma honra participar dessa celebração. Eu fico muito feliz em receber essa premiação, pois eu sei que existem pessoas comprometidas em melhorar ainda mais a eficiência e transparência da gestão pública. A transparência é um pilar da nossa gestão, isso confirma o esforço das equipes e o respeito que temos com cada morador da nossa cidade”, disse o prefeito Léo Moraes.
A conquista reflete o empenho da Controladoria-Geral do Município (CGM) em promover uma gestão acessível, com informações claras e disponíveis para toda a população. A adoção de práticas transparentes fortalece a confiança da sociedade nas instituições e estimula a participação ativa da população no acompanhamento e fiscalização das ações do governo municipal.
Selo Diamante consolida Porto Velho entre os entes públicos mais transparentes da Região Norte
O Selo Diamante consolida Porto Velho entre os entes públicos mais transparentes da Região Norte e reforça o compromisso da gestão com a responsabilidade fiscal, publicidade dos atos administrativos e respeito ao cidadão. De acordo com o presidente do TCE-RO, Wilber Coimbra, o Selo Diamante representa o mais alto nível de excelência na avaliação do índice de transparência municipal.
“Aqueles que fazem gestão pública tem o dever ético, jurídico e político de ser transparente. A transparência que viabiliza saúde, qualidade de vida, educação e todo aparato que justifica a existência do próprio estado. Ser transparência significa dizer que temos o compromisso com a população do nosso estado”, concluiu.
A solenidade contou também com a presença do governador de Rondônia, Marcos Rocha, presidente Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho, Defensor Público-Geral do Estado de Rondônia, Victor Hugo, outras autoridades e demais representantes de municípios que também receberam a certificação.
Fotos: Júnior Costa
Comentários
Seja o primeiro a comentar!