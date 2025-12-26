Prefeitura de Porto Velho começa inscrições do processo seletivo da educação com 165 vagas além de cadastro reserva

Publicada em 26/12/2025 às 11h16
A Prefeitura de Porto Velho inicia nesta sexta-feira (26), o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para contratação temporária de professores.
O edital prevê 165 vagas imediatas, além de cadastro reserva, com atuação na zona urbana e em distritos da zona rural. A seleção ocorre por análise de títulos e não há taxa de inscrição.
As inscrições seguem até 31 de dezembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço https://processoseletivo.portovelho.ro.gov.br/.
No momento do cadastro, o candidato precisa preencher o formulário eletrônico, escolher apenas um cargo e localidade e anexar toda a documentação exigida em arquivo único no formato PDF. Documentos fora do padrão ou ilegíveis não passam pela análise.
O processo atende cargos de Professor Nível II, com licenciatura plena em Pedagogia, Letras/Português, Letras/Inglês, Matemática, História, Geografia, Ciências Biológicas e Educação Física, além de Professor Intérprete de Libras.
A carga horária é de 25 horas semanais. A remuneração inicial é de R$ 3.042,35, com auxílio-alimentação e vale-transporte. Para lotações em distritos e localidades rurais, há gratificação de localidade de 28%.
Do total de vagas, 90 destinam-se à zona urbana de Porto Velho e 75 à zona rural. O edital reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos pretos ou pardos, conforme legislação municipal. Quem optar pelas cotas deve marcar a opção no ato da inscrição e enviar documentação específica, como vídeo, fotografia e formulários próprios.
Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com obrigações eleitorais e militares, possuir formação exigida para o cargo, registro em conselho profissional quando aplicável, além de apresentar certidões e declarações previstas no edital. Cada candidato pode realizar apenas uma inscrição.
A seleção ocorre em etapa única, por avaliação de títulos, com pontuação máxima de 10 pontos, conforme escolaridade, pós-graduação e cursos de capacitação. A ausência de comprovação dos requisitos resulta em inaptidão no certame.
O cronograma prevê divulgação das inscrições homologadas em 5 de janeiro de 2026, análise de títulos entre 6 e 9 de janeiro e resultado final homologado em 21 de janeiro. As convocações seguem a ordem de classificação e a necessidade da Semed, com contratos temporários de até um ano, conforme a legislação vigente.
