Prefeitura de Porto Velho alerta sobre travessia em área interditada do Canal Santa Bárbara

Publicada em 30/12/2025 às 10h24
A Prefeitura de Porto Velho reforça o alerta à população sobre o perigo de circular pelo Canal Santa Bárbara, na região do Triângulo. Mesmo com a interdição realizada pela Defesa Civil Municipal, pedestres e motociclistas ainda insistem em acessar o local, que apresenta risco elevado de desmoronamento devido às fortes chuvas registradas nas últimas semanas.
A Defesa Civil informa que o solo está instável, com rachaduras e trechos sujeitos a deslizamentos, tornando qualquer circulação extremamente perigosa. A recomendação é clara: evitar totalmente a área interditada até que haja condições seguras para o tráfego.
Equipes realizam monitoramento diário, avaliando sinais de movimentação do terreno e outros indicativos de instabilidade. A interdição integra as ações preventivas adotadas pela gestão municipal durante o período chuvoso, em conjunto com outras secretarias. A Semtran reforça a sinalização e orienta condutores sobre rotas alternativas.
ATENÇÃO
Marcos Berti reforça a gravidade da situação
O superintendente da Defesa Civil, Marcos Berti, reforça a gravidade da situação. “Nas últimas semanas, o risco de desmoronamento aumentou devido ao volume de chuvas. A orientação é evitar completamente o local, respeitar a sinalização e buscar rotas alternativas. A permanência na área pode resultar em acidentes graves”.
Em caso de emergência ou sinais de risco no Canal Santa Bárbara, a população deve acionar imediatamente os órgãos de segurança:
- Defesa Civil – 199 / (69) 98473-2112
- Corpo de Bombeiros – 193
- Polícia Militar – 190
- Samu – 192
A colaboração da comunidade é essencial para prevenir acidentes e proteger vidas enquanto a área permanece interditada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!