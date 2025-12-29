Prefeitura de Jaru trabalha na instalação de tubos metálicos e substituição de ponte nas linhas 621 e 628
Por Assessoria
Publicada em 29/12/2025 às 16h42
 A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, segue intensificando as ações da Operação Inverno Amazônico, que visa minimizar os danos causados nas estradas pelas fortes chuvas nesta época do ano.

Durante o período das festividades de Natal, as equipes da Seminsp trabalharam para manter as boas condições de tráfego em trechos de duas linhas: no Km 05 da 621, houve a substituição de tábuas da ponte sobre o rio Taci, e na 628, na altura do Km 65, foi instalado um tubo Armco para aumentar a vazão do fluxo de águas.

O prefeito Jeverson Lima destacou que todo o serviço é feito com recursos e maquinários próprios da prefeitura.  “Estamos sempre monitorando a situação das estradas, e tudo é resolvido com muita agilidade para que o trânsito na zona rural siga sem intercorrências”, destacou, lembrando que a população pode comunicar a existência de trechos danificados através do telefone/Whatsapp 69 9367-3088.

Geral Inverno Amazônico
