Prefeitura de Jaru promove neste sábado (13), a segunda etapa da campanha de vacinação contra a raiva
Por ASSESSORIA
Publicada em 11/12/2025 às 08h22
Nos acompanhe pelo Google News

A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, realiza neste sábado (13), a etapa complementar da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos.

A ação é coordenada pelo Departamento de Vigilância Sanitária e tem como objetivo garantir que todos os animais do município estejam vacinados contra a raiva.

A imunização acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde Rute de Souza, Setor 07, e Carlos Chagas, localizada no Setor 05, no período das 8h até 16h30.

Os animais devem ser levados até o ponto de vacinação por tutores adultos e estarem com coleira e guia, no caso de cães de grande porte, também é preciso estar com focinheira.

Geral IMUNIZAÇÃO ANIMAL
Imprimir imprimir