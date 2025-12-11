IMUNIZAÇÃO ANIMAL

Prefeitura de Jaru promove neste sábado (13), a segunda etapa da campanha de vacinação contra a raiva

A imunização acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde Rute de Souza, Setor 07, e Carlos Chagas, localizada no Setor 05, no período das 8h até 16h30