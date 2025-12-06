Prefeitura conquista Selo Diamante de Transparência Pública pelo segundo ano consecutivo

Publicada em 06/12/2025 às 10h19
Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Jaru recebeu o Selo Diamante, a mais alta classificação concedida pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), considerado o maior programa neste segmento em todo o mundo.
No Brasil, mais de 10 mil portais públicos foram avaliados, cerca de 3 mil certificados, e somente 998 alcançaram o nível máximo: o Selo Diamante.
O prefeito Jeverson Lima destacou que o reconhecimento reafirma o compromisso da gestão com a aplicação séria e responsável dos recursos públicos e com a prestação de contas clara e acessível à população. “Esse selo é a consagração de um trabalho sério, responsável e realizado com compromisso. Ele mostra que Jaru segue no caminho certo, investindo de forma transparente e permitindo que cada cidadão acompanhe como o dinheiro público é aplicado”, disse.
O prefeito ressaltou ainda a importância da equipe para o resultado. “Quero agradecer a toda minha equipe pelo compromisso, empenho e responsabilidade. Uma gestão de resultados só é possível quando se tem um time que caminha na mesma direção”, afirmou.
Segundo o Controlador Geral do município Gimael Silva, ao longo dos anos a Prefeitura de Jaru, tem avançado significativamente em ações que garantem facilidade para que o cidadão tenha acesso as informações do Executivo Municipal. “Durante a avaliação foi observado desempenho máximo em grande parte dos eixos avaliados, o que evidencia elevado grau de transparência ativa”, explicou.
Os avanços compreendem a modernização do Portal, a atualização e organização de painéis informativos e o aprimoramento da divulgação de dados sobre receitas e despesas, convênios e transferências, estrutura de pessoal e recursos humanos, diárias, licitações, contratos, obras e serviços de engenharia, planejamento e prestação de contas, Serviços de Informação ao Cidadão, acessibilidade, ouvidoria e governo digital, bem como informações das áreas de saúde e educação.
O Programa Nacional de Transparência Pública, coordenado pela Atricon, utiliza mais de 130 critérios de avaliação para medir o grau de transparência de prefeituras, estados e órgãos públicos. Esses critérios permitem comparar resultados, gerar indicadores e incentivar melhorias contínuas.
