Posse das novas integrantes do Conselho Municipal da Mulher ocorre nesta quarta (10)

Publicada em 10/12/2025 às 11h09
A posse das novas integrantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher (CMDDM), para o biênio 2025–2027, acontece nesta quarta-feira (10), às 8h, no prédio do relógio. Logo após a solenidade, elas se reunirão para eleger a nova diretoria do colegiado.
O processo eletivo das novas conselheiras ocorreu no dia 14 de novembro, durante o Fórum Municipal da Sociedade Civil Organizada.
O evento reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a transparência e a democracia participativa nas políticas públicas para mulheres.
Para Anne Cleyanne, titular da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres (CMPPM), órgão da Prefeitura, “o Conselho desempenha um papel fundamental, pois é o espaço legítimo onde a sociedade civil, por meio de suas organizações, articula as demandas das mulheres junto ao município”, afirmou.
COMPOSIÇÃO
No total, o Conselho é formado por 24 mulheres (titulares e suplentes), sendo 12 representantes de órgãos da Prefeitura e outras 12 que representam a sociedade civil organizada.
Depois da eleição, cada entidade eleita teve prazo até o dia 24 de novembro para indicar as suas representantes (titular e suplente) para compor o colegiado. E são elas que tomarão posse nesta quarta-feira.
Entidades eleitas e que indicaram representantes para o Conselho:
- Sindicato dos Assistentes Sociais de Rondônia (SASERO)
- Centro Esportivo e Cultural de Rondônia (CECRO)
- Associação do Observatório Socioambiental (ODS Amazônia)
- Associação Beneficente Asas (ASAS)
- Associação Beneficente Eu Posso Ajudar (EPA)
- Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Maria dos Anjos (CDCA/RO)
Ficaram na suplência: ASPRALP e a FECUARON.
Anne Cleyanne afirma que as demandas das mulheres são urgentes e prioritárias. “Acredito que o Conselho vai avaliar o andamento das políticas públicas e identificar as necessidades mais prementes”, disse.
Conforme a representante da CMPPM, da parte do Conselho as prioridades serão definidas com base na análise minuciosa da situação e mediante aprovação do colegiado”, disse.
Ela acrescentou que o município, na gestão do prefeito Léo Moraes, vem trabalhando em prol das mulheres desde o primeiro dia do mandato e tem total interesse em implementar novas políticas que possam garantir, de fato, o direito das mulheres e possibilitar a elas mais dignidade, proteção e respeito.
