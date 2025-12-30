Publicada em 30/12/2025 às 14h33
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), aplicou 341.182 doses de vacinas ao longo de 2025, considerando o período de janeiro até 22 de dezembro. O número engloba a aplicação de 70 tipos diferentes de imunizantes, reforçando o compromisso do município com a prevenção de doenças e a proteção da população.
As vacinas fazem parte do Calendário Nacional de Imunização e contemplam crianças, adolescentes, adultos, idosos e grupos prioritários, sendo ofertadas gratuitamente nas unidades básicas de saúde da capital e dos distritos.
Entre os imunizantes, a vacina contra a gripe (influenza) segue com foco nos grupos prioritários, como idosos, gestantes, crianças, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde. Em 2025, foram aplicadas 14.309 doses desse imunizante. O público estimado desse grupo em Porto Velho é de 99.316 pessoas, o que representa uma cobertura vacinal de 14,41%.
A coordenadora de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, reforça a importância da adesão da população às campanhas de vacinação.
“Mesmo com a vacina disponível gratuitamente em todas as unidades, ainda precisamos ampliar a procura, especialmente pelos grupos prioritários.”
A Semusa também informa que está disponível a vacina contra a bronquiolite, indicada para gestantes a partir de 28 semanas de gestação. A imunização protege os bebês nos primeiros meses de vida, reduzindo o risco de formas graves da doença.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, o município segue empenhado em ampliar o acesso à imunização. “Nossa rede está preparada, com equipes capacitadas e vacinas disponíveis. O que precisamos agora é que a população compareça às unidades de saúde e mantenha o cartão de vacinação atualizado”.
O prefeito Léo Moraes destacou a importância da vacinação como estratégia fundamental de cuidado com a população. “A Nosso compromisso é garantir acesso, estrutura e informação, mas é fundamental que as pessoas procurem as unidades de saúde e mantenham a vacinação em dia”.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação continua disponível nas unidades básicas de saúde da capital e dos distritos. Para se vacinar, é necessário apresentar documento oficial e o cartão de vacinação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!