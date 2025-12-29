Porto de Porto Velho encerra 2025 com avanços institucionais e reconhecimento nacional

Publicada em 29/12/2025 às 16h05
O ano de 2025 foi marcado pela celebração dos 50 anos de operação do Porto de Porto Velho, pela inauguração da nova sede administrativa da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (Soph) e pela conquista do 3º lugar no Prêmio no Congresso Internacional de Desempenho Portuário CIDESPORT 2025, voltado à avaliação de desempenho ambiental, social e de governança (ESG). Com isso, o governo de Rondônia encerrou o ano consolidando um ciclo de avanços institucionais, investimentos e reconhecimento nacional para o porto público do estado.
HISTÓRIA E INVESTIMENTOS
O cinquentenário do porto, comemorado em novembro, reuniu autoridades, servidores e parceiros institucionais em uma programação que resgatou a história da navegação no rio Madeira e destacou o papel estratégico do terminal para o desenvolvimento econômico e logístico de Rondônia. A data reforçou a importância do porto como elo fundamental da integração do estado às rotas do Arco Norte.
Ainda como parte das ações comemorativas, foi inaugurada a nova sede administrativa da Soph. A entrega do prédio simbolizou a modernização da gestão portuária, proporcionando melhores condições de trabalho, maior eficiência administrativa e fortalecimento da presença institucional do porto na capital.
GESTÃO E GOVERNANÇA
Ao longo de 2025, a gestão avançou no aperfeiçoamento de processos internos, na conformidade regulatória e na transparência administrativa. Segundo o diretor-presidente da Soph, Fernando Parente, o ano representou um período de consolidação. “Foi um ano em que fortalecemos a governança, organizamos a gestão e projetamos o Porto de Porto Velho para os próximos desafios”, pontuou.
O reconhecimento nacional veio em novembro, durante o Congresso Internacional de Desempenho Portuário, em Florianópolis, quando o Porto de Porto Velho conquistou o 3º lugar no Prêmio CIDESPORT 2025. A premiação avaliou políticas e resultados nas áreas ambiental, social e de governança, colocando o porto entre os destaques nacionais na categoria de portos públicos com movimentação de até cinco milhões de toneladas.
A conquista deu continuidade a uma sequência de quatro anos seguidos de premiações nacionais. Em 2022, o porto obteve o 1º lugar na categoria “Avanço” do prêmio Portos+Brasil, do Ministério de Portos e Aeroportos. Em 2023, foi reconhecido pela eficiência econômica ao alcançar o 2º lugar na categoria “Variação da Margem EBITDA”. Já em 2024, conquistou o 1º lugar em “Conformidade Regulatória”, na modalidade Porto Público, no prêmio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).
IMPACTO PARA RONDÔNIA
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados refletem o papel estratégico do Porto de Porto Velho no fortalecimento da logística estadual e na atração de novos investimentos. “Cada reconhecimento mostra que é possível aliar eficiência operacional, responsabilidade institucional e compromisso com a sustentabilidade”, destacou.
Com obras, celebrações históricas, fortalecimento da governança e reconhecimento nacional, o Porto de Porto Velho encerra 2025 reafirmando sua importância para o desenvolvimento do estado. A expectativa para 2026 é aprofundar a agenda ESG e ampliar investimentos, mantendo o equilíbrio entre crescimento logístico e responsabilidade ambiental, social e institucional.
