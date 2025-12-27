Por trás da coleta, histórias de trabalho, dignidade e recomeço em Porto Velho

Publicada em 27/12/2025 às 11h24
Enquanto a coleta de resíduos sólidos se consolidava em Porto Velho, um outro movimento acontece diariamente nas ruas da cidade: histórias de trabalho, dignidade e recomeço ganham espaço por trás dos caminhões que percorrem bairros e distritos. São homens e mulheres que encontraram na coleta uma oportunidade de voltar ao mercado de trabalho e de servir a própria comunidade. Em pouco mais de um mês de operação, a EcoPVH já gerou mais de 300 empregos diretos, com prioridade 100% para a contratação de mão de obra local.
Desde o início da operação, a EcoPVH adotou como diretriz a formação de mão de obra local, investindo em capacitação, estrutura e condições adequadas de trabalho para os colaboradores que atuam diariamente nas ruas da cidade. O resultado tem sido a ampliação do acesso ao emprego formal e a retomada da renda para centenas de famílias porto-velhenses.
Muitos coletores relatam que o emprego representa estabilidade e esperança, especialmente neste período de fim de ano. Um dos colaboradores, o coletor Alan Lopes da Silva, afirma que o trabalho trouxe um novo momento para sua vida. “Eu estava há meses sem trabalhar. Hoje estou empregado, podendo passar o Natal com mais tranquilidade, trabalhando e sendo reconhecido nas ruas. Isso não tem preço”, relata.
Morador de um do distrito de Calama, o coletor Domingos Sávio Carvalho Cavalcante afirma que a oportunidade chegou em um momento decisivo. “Eu estava sem serviço e já estava difícil encontrar trabalho. Aqui no distrito as oportunidades são poucas. Quando surgiu essa chance, agarrei com força. Hoje estou trabalhando perto de casa, com carteira assinada, podendo sustentar minha família. É uma oportunidade que faz diferença de verdade na nossa vida e fico feliz de estar ajudando a fazer a diferença na minha comunidade”, relata.
Segundo o diretor de operações da EcoPVH, Felipe Ferraz, a empresa entende que o serviço de limpeza urbana também cumpre um papel social relevante. “Nosso compromisso não é apenas com a coleta, mas com as pessoas. Estamos falando de pais e mães de família que hoje têm trabalho, renda e dignidade. Desde o primeiro dia, a orientação foi formar equipes locais, dar oportunidade e estruturar um serviço que valorize quem está na linha de frente”, destacou.
Além da geração de empregos, a EcoPVH mantém investimentos contínuos na organização das equipes, no monitoramento das rotas e no aprimoramento do serviço, com caminhões equipados com GPS e acompanhamento operacional 24 horas. A empresa ressalta que a dedicação dos colaboradores tem sido fundamental para a melhoria da coleta em diversas regiões da cidade. “A coleta é feita por pessoas, para pessoas. Nosso compromisso é com a cidade, com os trabalhadores e com a população”, comentou Felipe Ferraz.
No próximo dia 1º de janeiro de 2026, a EcoPVH celebra 60 dias de operação contínua, consolidando um modelo de gestão eficiente. O período é marcado por uma redução drástica no volume de reclamações e pelo reconhecimento da estabilidade do serviço pela população. Com o aporte de novos equipamentos e o investimento constante na capacitação da mão de obra, o consorcio mantém uma curva de evolução qualitativa no atendimento prestado.
