Polícia Militar intencifica combate ao tráfico de drogas em Ji-Paraná

Publicada em 16/12/2025 às 09h00
O trabalho contínuo e atento da Polícia Militar no enfrentamento ao tráfico de drogas resultou em mais uma ação exitosa na madrugada desta segunda-feira, 15, durante patrulhamento de rotina no bairro Bela Vista. A atuação da equipe de radiopatrulha evidenciou o comprometimento da corporação com a preservação da ordem pública e a repressão qualificada à criminalidade.
Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita parados em uma esquina. Na abordagem, foi identificada uma mulher portando R$ 100,00 em espécie, em notas fracionadas, que demonstrou nervosismo ao ser questionada. Após breve diálogo, ela confessou que aguardava a entrega de substância entorpecente, solicitada previamente por telefone.
O segundo abordado portava R$ 50,00, também em notas fracionadas. A mulher informou ainda que o fornecedor da droga já era conhecido das equipes policiais. Pouco tempo depois, o veículo indicado aproximou-se do local, sendo realizada a abordagem. Com o condutor foi encontrado um simulacro de arma de fogo na cintura e, no interior do automóvel, entorpecentes possivelmente do tipo pasta base, já fracionados e prontos para comercialização.
Diante das evidências, o suspeito confessou que a droga apreendida seria destinada à venda no valor de R$ 150,00. Em continuidade às diligências, ele indicou seu endereço no bairro Araçá, onde foram localizados R$ 3.810,00 em espécie, além de diversos objetos de procedência duvidosa, uma munição calibre .38 e outros materiais que reforçam os indícios da prática do tráfico.
A ação prosseguiu com o deslocamento da equipe até um bar na área central da cidade, também apontado em denúncias como ponto de comercialização de entorpecentes. No local, foram encontrados documentos e objetos que vinculam o suspeito ao estabelecimento.
Todos os envolvidos, bem como os materiais apreendidos, foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências legais cabíveis.
