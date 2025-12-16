ENERGISA continua com caminhão de atendimentos no Morar Melhor

Publicada em 16/12/2025 às 10h37
Nesta semana, a equipe da Energisa está novamente no residencial Morar Melhor, zona Sul de Porto Velho, oferecendo serviços e atendimentos como regularização cadastral, pedidos de novas ligações, cadastro na Tarifa Social, cadastro da conta digital, transferência de titularidade e negociação de dívidas.
Desta vez, o local de permanência do caminhão do projeto “Nossa Energia” será na Rua 4 – primeira etapa, das 8h às 13h e das 14h às 17h, com atendimentos até sexta-feira (19).
Hugo Rafael Marques, supervisor de Projetos de Medições Especiais da Energisa Rondônia, destaca que esta é mais uma oportunidade para os clientes terem acesso aos serviços sem precisar se deslocar da comunidade e ainda aproveitar a campanha de negociação de dívidas, que oferece até 80% de desconto.
Troca de geladeiras
A Energisa também vai realizar no próximo domingo (21), a entrega de geladeiras, lâmpadas e ventiladores para mais de 80 famílias do Morar Melhor inseridas na Tarifa Social e já selecionadas no projeto Nossa Energia, que promove o uso consciente da energia elétrica na comunidade.
Camila Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia explica que as famílias beneficiadas foram cadastradas entre 27 de outubro e 19 de novembro, quando a unidade móvel da Energisa também esteve presente no residencial. Nesse período, foram realizados mais de 500 atendimentos diversos, sendo pelo menos 150 negociações, 200 transferências de titularidade e 70 novas ligações.
