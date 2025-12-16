Homem alvejado a tiros morre após dá entrada em hospital de Vista Alegre

Publicada em 16/12/2025 às 09h15
Um crime de homicídio foi registrado na tarde desta segunda-feira (15), na Rua Vale do Sol, bairro B-1, no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho (RO). A vítima foi identificada como Fernando.
De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem do site Hora1Rondonia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem disparos de arma de fogo na região. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais encontraram Fernando caído ao solo, alvejado por tiros e ainda com vida, apresentando quadro grave de saúde.
Testemunhas que estavam nas proximidades afirmaram não ter conseguido identificar o autor dos disparos, tampouco informar a motivação do crime. O local foi isolado para os procedimentos iniciais, enquanto a vítima recebia atendimento de urgência.
Fernando foi socorrido ao posto de saúde local e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para o Hospital Regional de Extrema. Apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade hospitalar.
A Polícia Civil esteve no local e já iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do homicídio. Diligências estão sendo realizadas com o objetivo de identificar o autor e apurar a dinâmica do crime. Até o momento, ninguém foi preso.
