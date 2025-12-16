Homem é brutalmente agredido na região central de Porto Velho

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 16/12/2025 às 09h30
Publicada em 16/12/2025 às 09h30
Um homem de 27 anos foi duramente espancado na madrugada desta terça-feira (16), na Avenida Carlos Gomes, centro da capital.
Uma equipe da PM foi chamada depois que populares encontraram a vítima caída bastante lesionada depois de ser espancada.
No entanto o rapaz disse não conhecer o autor das agressões e nem a motivação.
Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima para a Policlínica Ana Adelaide.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!