Pista de patinação no gelo abre novas 3 mil vagas no Parque da Cidade; medida atende à grande procura da população

Publicada em 29/12/2025 às 08h35
A pista de patinação no gelo do Natal Porto Velho Luz - Uma Cidade Encantada, abriu novas 3 mil vagas. A medida atende à grande procura da população pelas atividades promovidas pela Prefeitura de Porto Velho e consolida a atração como uma das mais buscadas da programação no Parque da Cidade.
As inscrições seguem disponíveis on-line pelo site https://natal.emdurportovelho.com.br. Ao anunciar a expansão da oferta de horários, o prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa busca ampliar o acesso da população às atividades do evento. “Queremos garantir a participação de quem ainda não conseguiu aproveitar a pista. Cada pessoa tem direito a um agendamento, por isso é importante acessar o site e confirmar a vaga”.
A proposta da pista de patinação integra a programação do Natal Porto Velho Luz com foco no acesso ao lazer, na convivência familiar e na ocupação dos espaços públicos. A atividade foi planejada para atender diferentes faixas etárias, com estrutura adaptada para garantir a participação de pessoas com deficiência.
O Natal Porto Velho Luz - Uma Cidade Encantada, segue até 4 de janeiro de 2026, no Parque da Cidade.
