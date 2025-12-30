Pesquisa destaca três pré-candidatos ao Senado com mais de dois dígitos, deputado campeão de votos em 2022 permanece forte, Olhar Melhor é exemplo

Publicada em 30/12/2025 às 14h00
Senador – Na coluna de segunda-feira (29 um dos assuntos abordados foi a pesquisa, estimulada, do Instituto Continental realizada em 15 dos principais municípios de Rondônia na segunda quinzena deste mês de dezembro. Nas Eleições Gerais de 2026 serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, que presidem, respectivamente, o MDB e o PL em Rondônia. Os deputados federais Sílvia Cristina, presidente estadual do PP e Fernando Máximo (UB) foram os mais bem votados pelos entrevistados, conforme notas na coluna de segunda-feira (29), mas tivemos outros nomes, que receberam votações expressivas, que já se manifestaram, que estarão na disputa pelas vagas de senador em outubro do próximo ano.
Senador II – Também estão entre os mais bem votados pelos entrevistados o ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT, que pretende voltar ao Senado, mesmo estando inelegível, mas tem o suporte de sua assessoria jurídica, de que, a partir de fevereiro do próximo ano estará em condições legais de concorrer. O deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) também merece destaque, assim como o senador Confúcio Moura, que estaria formatando uma candidatura a governador, mas não descarta a busca pela reeleição, além de o pecuarista Bruno Scheid (PL), que tem a preferência do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Sílvia Cristina, Fernando Máximo e Acir Gurgacz receberam votação acima de dois dígitos, os demais não atingiram 10% dos votos das pessoas que foram entrevistadas, mas estão bem próximos.
Deputados – Rondônia tem 24 cadeiras na Assembleia Legislativa (Ale) e tudo indica, que teremos eleições ferrenhas nas disputas pelas vagas. Somente dois deputados se manifestaram que não concorrerão à reeleição, porque pretendem disputar outros cargos, como são os casos de Rodrigo Camargo, ao Senado, e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras), a deputado federal, mas que enfrenta problemas de inelegibilidade. Os demais irão em busca de mais um mandato. Também foi realizada sondagem popular pelo Instituto Continental sobre a preferência a deputado estadual e, entre os dez mais bem votados, oito, segundo a pesquisa, estariam reeleitos com destaque para o campeão de votos nas eleições de 2024 (25.603 votos), Laerte Gomes, do PSD e com domicílio eleitoral em Ji-Paraná. Nas próximas colunas um dos assuntos será justamente a disputa pelas 24 vagas do parlamento Estadual.
Artesanato – O PL 1235/2025 aprovado pela Assembleia Legislativa (Ale) obriga o uso de peças do “fazer rondoniense” tendo como presentes institucionais por agentes públicos. É uma forma de valorizar o artesanato de Rondônia, que é rico no segmento, além de ampliar a visibilidade da produção artesanal regional. O PL é de autoria do Poder Executivo, recebeu o aval dos deputados, por unanimidade, e exige dos participantes de cargos e funções públicas, que no caso de doação de presentes, brindes cortesia, propaganda e divulgação habitual em eventos especiais no País e fora dele. Um dos argumentos do Governo do Estado quando enviou o PL à Ale-RO, é que ele tem enorme diversidade, de expressões únicas com referências à fauna, flora e a simbologia da Amazônia.
Exemplo – Ao avaliar suas ações políticas em 2025, a deputada federal Sílvia Cristina destacou o projeto Olhar Melhor, que tem a parceria da Fundação Pio XII (Hospital de Amor), que realizou durante o ano 6 mil cirurgias de catarata. “Foi um ano também de muito trabalho e de ações, em todas as áreas, sempre com o objetivo maior de cuidar das pessoas, que é o foco de nosso mandato”, disse a parlamentar, que complementou: “são mais de 6 mil cirurgias de cataratas, sem nenhuma anormalidade. Fazemos todo o acompanhamento pré e pós cirurgia, entregamos o colírio e os óculos”. O Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Ji-Paraná existe há 4 anos e já foram efetuados 214 mil atendimentos, investimentos em torno de R$ 55 milhões em obras, equipamentos. e custeio do funcionamento.
Respigo
Sobre os investimentos em emendas parlamentares da deputada federal Sílvia Cristina no Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Ji-Paraná é importante destacar, que boa parte dos políticos libera os recursos (via emendas) para obras físicas, equipar e construir (hospitais, prontos-socorros, maternidades, creches), mas o ônus dos recursos humanos fica com os Estados, municípios. Sem condições de mantê-los, muitos nem são entregues à população e ficam abandonados +++ O custeio em parceria, como a firmada com a Fundação Pio XII é a garantia de funcionamento permanente. Um exemplo: o Hospital Regional de Guajará-Mirim, só funciona sem problemas, porque o Governo do Estado garante os recursos humanos, que são permanentes e crescentes +++ Se alguém tinha dúvidas que o governador Marcos Rocha, presidente regional do União Brasil cumprirá o mandato até o fim, agora não terá mais. A exoneração de 35 pessoas próximas ao vice-governador Sérgio Gonçalves (UB), esta semana, deixou bem evidente a situação +++ Sérgio poderá até candidatar-se a governador em 2026, mas com Rocha no comando do Estado. E os secretários de Estado e assessores diretos de Rocha podem continuar o trabalho sem a possibilidade não ter solução de continuidade, inclusive de perderem os cargos +++ A possibilidade de o chefe da Casa Civil, Elias Rezende, de disputar as eleições no próximo ano crescem. Como é pessoa de extrema confiança de Rocha, certamente teria o apoio da “máquina” do Governo a seu favor +++ Resta saber qual o cargo. Uns dizem que seria a vice-governador...
Comentários
