Parceria entre deputado Cássio Gois, Estado e Prefeitura avança na revitalização da orla de Pimenteiras

Publicada em 30/12/2025 às 14h31
O avanço das obras de revitalização da orla da Praça Beira Rio, em Pimenteiras do Oeste, começa a redesenhar um dos principais espaços públicos do município, com foco em lazer, convivência social e valorização urbana. A iniciativa resulta de uma atuação conjunta envolvendo o Governo do Estado de Rondônia, o mandato do deputado estadual Cássio Gois, a Prefeitura Municipal e o vereador Jorgiano.
O projeto prevê a renovação completa da área, que margeia o Rio Guaporé, transformando o espaço em um ponto estruturado para uso da população local. A proposta tem como base o planejamento integrado entre os entes envolvidos, com definição de responsabilidades e alinhamento técnico para a execução das melhorias.
Segundo o parlamentar, a intervenção é fruto de um trabalho articulado entre os diferentes níveis de governo, voltado à ampliação da infraestrutura urbana do município. A atuação conjunta com a gestão municipal e o Legislativo local foi destacada como essencial para viabilizar o andamento das ações.
A revitalização da Praça Beira Rio é apontada como parte de um conjunto de iniciativas destinadas a promover melhores condições de uso dos espaços públicos, estimulando a convivência comunitária e contribuindo para o desenvolvimento urbano de Pimenteiras do Oeste.
