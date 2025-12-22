Pacientes crônicos do Hospital Infantil Cosme e Damião são levados para ver luzes natalinas no Parque da Cidade

Publicada em 22/12/2025 às 16h20
Com o objetivo de humanizar o atendimento e levar a alegria natalina às crianças internadas no Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), a unidade promoveu uma ação especial durante dois dias em parceria com profissionais de saúde e familiares dos pacientes. A iniciativa proporcionou uma noite marcada pela magia do Natal.
Nos dias 16 e 18, terça e quinta-feira, foi realizado o transporte de crianças internadas no HICD até o Parque da Cidade. A atividade contou com o acompanhamento de toda a equipe técnica, incluindo médicos e enfermeiros assegurando a assistência necessária durante o passeio. Além disso, a Polícia Militar de Trânsito ofereceu todo o apoio logístico, garantindo a segurança das ambulâncias durante o trajeto.
A diretora do HICD, Fransciene Oliveira ressaltou o esforço coletivo envolvido na ação. “Algumas crianças estão internadas há meses e até anos. Essa iniciativa representa um descanso emocional, trazendo conforto e alegria para elas”.
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha destacou que esta foi a segunda visita às luzes de Natal realizada pela unidade. “A primeira edição foi um sucesso. As crianças ficaram muito felizes, o que se tornou uma missão anual: proporcionar um pequeno momento de alegria, mas com um impacto enorme”, afirmou o gestor.
Sorvete e apresentações fizerem parte da noite especial do HICD
O governador de Rondônia, Marcos Rocha reforçou que o cuidado médico vai além do atendimento hospitalar, envolvendo também acolhimento e humanidade. “Nossos profissionais cumpriram mais uma missão que transcende o aspecto médico. Agiram como cidadãos e seres humanos, levando esperança e alegria natalina aos pacientes. Esse gesto é, em si, um verdadeiro presente de Natal”.
HUMANIZAÇÃO
Moradora de Porto Velho e mãe do pequeno Miguel, internado há 51 dias no HICD sem previsão de alta, Josiele Costa conta a emoção de participar dessa ação. “Não era dessa forma que eu imaginava que ele veria o Papai Noel, mas sei que está feliz e, isso me deixa contente também. Graças ao apoio da equipe, recebemos essa ação e homenagem tão linda”, transmitiu a mãe.
A diretora técnica do HICD, Sabrina Ruzzene enfatizou o empenho da equipe para garantir o sucesso da ação. “Essas crianças estão internadas há muito tempo. Fizemos de tudo para que esse momento acontecesse e, ver a felicidade delas é um alívio. Foi uma mobilização em prol dos pacientes”.
A programação incluiu um passeio no trem do Papai Noel, acompanhado pelos familiares e pela equipe médica, uma homenagem especial na árvore de Natal do Parque da Cidade que recebeu imagens dos pacientes crônicos e apresentações de animadores na pista de gelo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!