O MDB de Confúcio se mexe para 2026; fortíssima ao Senado, Sílvia consegue mais adesões ao PP; e os 13 supercandidatos à Câmara

Publicada em 10/12/2025 às 09h23
SEGREDO NO ROMBO DO MASTER: STF PROÍBE OS BRASILEIROS DE SABEREM DETALHES E NOMES DE QUEM NOS ROUBOU
Realmente, estamos vivendo tempos tenebrosos, governados por magistrados das cortes superiores, todos sem um só voto popular e que tomam decisões das mais estranhas. Aliás, muitas delas contrariando frontalmente a nossa Constituição, que agora é adaptada por eles e não tem mais valor, como antes, para o Brasil. Sem falar nas decisões inacreditáveis do 8 de Janeiro, com condenações baseadas em narrativas e penas que não são aplicadas nem a facínoras, agora entramos numa nova fase: o segredo de Justiça sobre notórias roubalheiras.
O ministro Dias Toffoli decidiu colocar amplo segredo secretíssimo sobre o grande roubo do Banco Master – até agora o rombo seria de mais de 6 bilhões de reais, mas pode chegar a muito mais – dias depois de viajar num jato particular a convite do advogado de um diretores do banco, preso e agora solto, com tornozeleira eletrônica. Este ligação irregular, por si só, deveria fazer com que o ministro se declarasse impedido de comandar o processo, mas depois que seu colega Alexandre de Moraes foi vítima, promotor e julgador de casos em que se disse ameaçado, vale tudo no STF.
O caso do Banco Master, em que seu principal executivo, Daniel Vorcaro, foi flagrado pela Polícia Federal tentando fugir do país e deixando um rombo impressionante no mercado financeiro, é sintomático. Colocar o processo sob segredo de Justiça impede que os brasileiros sejam informados de toda a trama, de toda a sacanagem, de todo o rombo impetrado contra o país. Toffoli, com sua decisão, diz claramente aos brasileiros que quem manda é o STF e que não interessa à opinião pública saber como, por quem foi roubada. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, o peso da lei!
Advogado que nunca passou num concurso, Dias Toffoli tem como único e mais importante atributo ter sido advogado do PT e amigo das estrelas do partido. Se poderia esperar algo mais dele? Claro que não. Em contrapartida, certamente o ministro está sendo aplaudido por políticos de todos os tamanhos e autoridades em geral, muitas delas envolvidas nos rolos do Master e que não estavam dormindo direito, com medo de que seus nomes aparecessem no escândalo. Graças a Toffoli, todos estão tendo ótimas noites de sono.
Agora, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, aquele que propôs a soltura de Lula por ter sido julgado em instância incorreta (outro caso que o Brasil foi obrigado a engolir, por força da ditadura do Judiciário) diz que quer implementar um código de conduta para definir regras para os tribunais superiores. Será que alguém realmente acredita que o STF vai fiscalizar o STF? Oremos, apenas, pelo nosso futuro!
COMEÇA A ENTRAR MUITO DINHEIRO DO CONTRACHEQUE NA ECONOMIA DE RONDÔNIA. SERÃO QUASE 500 MILHÕES SÓ DO GOVERNO
Na terra em que a economia do contracheque ainda é muito poderosa, o mês de Dezembro chega com possibilidade de alguma coisa muito perto de 2 bilhões de reais, de recursos pagos pelos governos estadual e municipais, dos demais poderes e instituições, até o próximo dia 23. O Governo do Estado, por exemplo, paga a segunda parcela do 13º salário nesta sexta-feira, dia 12 e salário de Dezembro no dia 23, injetando na economia de Rondônia alguma coisa em torno de 500 milhões de reais dos salários e 13º. A Prefeitura de Porto Velho faz o mesmo. As demais Prefeituras do Estado igualmente estão se preparando para o cumprimento salarial e do 13º, embora em alguns casos, há municípios que já o anteciparam. Na Assembleia Legislativa, o 13º será pago no próximo sábado, dia 13 e o salário do mês, junto com um abono, no dia 19.
Quem é servidor público há mais tempo, deve se lembrar quando os salários atrasavam em até quatro meses, fazendo com que muita gente perdesse o crédito e a saúde. Este ciclo foi interrompido no governo Ivo Cassol, que não só passou a pagar os vencimentos dentro do mês, como ainda resgatou todos os atrasados. Desde lá, nunca mais houve atraso no pagamento tanto dos salários quanto do 13º dos servidores do Estado.
Some-se a isso os pagamentos das milhares de empresas privadas e se terá uma enorme quantidade de dinheiro entrando no mercado. No comércio, as previsões são otimistas. Se viu claramente esta perspectiva no primeiro Domingão da CDL, na zona sul da Capital. O público foi enorme, mesmo que o Domingo tenha começado com chuva muito forte, que só parou por volta das 10h30 da manhã. O sucesso da iniciativa aponta para bons resultados nos caixas do comércio. O segundo Domingão será realizado neste próximo sábado, na zona leste da Capital.
MDB ESCOLHE SEU DIRETÓRIO MUNICIPAL, ENQUANTO SONHA COM ORESTES MUNIZ PARA O GOVERNO
O MDB se mexe para 2026. Comandado pelo senador Confúcio Moura, o partido estrutura seus diretórios em várias cidades rondonienses e também se expande na Capital. Nesta semana, um encontro na sede do partido, em Porto Velho, começou a organizar a convenção municipal do próximo dia 15, ou seja, na segunda-feira da semana que vem. O emedebista histórico Williames Pimentel deve ser reconduzido à presidência do diretório municipal, junto com Nerival Pedraça, outro membro antigo e fiel do partido. Mesmo havendo uma segunda chapa, liderada por Luciano Valério, nome mais recente no partido, a tendência é que o MDB porto-velhense continue sob o comando do dedicado e competente Pimentel.
Em relação a 2026, o partido também se prepara. Ainda está guardando na manga o nome do seu candidato ao Governo, embora tenha na cartola o de Confúcio Moura. O senador, contudo, estaria propenso a concorrer à reeleição, embora seu partido ainda espere por ele. Sem Confúcio ao Governo, o sonho de consumo dos emedebistas, para o Palácio Rio Madeira/CPA é o do grande advogado e ex-vice-governador Orestes Muniz, mas, ao que parece, ele não pretende mais entrar em disputas políticas.
O último emedebista a ocupar o Palácio do Governo em Rondônia foi Valdir Raupp, que comandou o Estado entre 1994 e 1998. Raupp depois seguiu sua carreira como senador, permanecendo no posto durante 16 anos. O último candidato do partido ao Governo foi o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho, em 2018. Ele teve quase 123 mil votos e ficou na terceira colocação. Marcos Rocha e Expedito Júnior disputaram o segundo turno e Rocha foi eleito.
CÂMARA FEDERAL PODERÁ TER UMA SUPER RELAÇÃO DE CANDIDATOS NA ELEIÇÃO DO ANO QUE VEM
A disputa pelas oito cadeiras a que Rondônia tem direito na Câmara Federal, tende novamente a ser muito mais acirrada do que se poderia imaginar. Dos oito atuais ocupantes, pelo menos cinco vão buscar a reeleição. Entre eles, há ao menos três nomes fortíssimos, com chances reais de mais um mandato. Mas há um enorme grupo de políticos, entre nomes novos e outros mais conhecidos, que vêm com tudo, querendo chegar lá.
Só de Porto Velho tem um grupo de políticos, afora os que já estão na Câmara, ávidos por uma cadeira: Euma Tourinho, Jaime Gazola, Sebastião Valadares e o ex-prefeito Hildon Chaves, que se apresentou como candidato ao Governo, depois à Câmara e agora está repensando novamente. Vêm aí muito mais gente, de outras regiões do Estado.
De Ji-Paraná, um nome quentíssimo é o de Jesualdo Pires. O ex-prefeito Isaú Fonseca pode também entrar nesta relação. A primeira dama de Cacoal, Joliane Fúria, que por muito pouco não foi eleita em 2022, estará na corrida. Na região de Rolim de Moura, podem vir Jaqueline Cassol, o atual diretor-presidente da Emater, Luiz Cláudio; o presidente do PSD, Expedito Júnior e o prefeito Aldo Júlio.
O Cone Sul poderá ter um dos Donadon e o ex-secretário estadual de Agricultura, Evandro Padovani. Quem mais? Certamente esta é apenas uma pequena relação parcial. Muito mais gente vaio entrar no time dos que quer ser eleita no ano que vem.
GOVERNADOR ANUNCIA PESADOS INVESTIMENTOS NO HOSPITAL DE BASE. E O JOÃO PAULO II GANHA UMA SALA VERMELHA
Pelas redes sociais, o governador Marcos Rocha anunciou e comemorou novo avanço para a saúde pública do Estado. Trata-se da inauguração da nova ala cardiovascular e o novo Centro Obstétrico do Hospital de Base Ary Pinheiro. Ao destacar a obra recém entregue, Rocha destacou o pesado investimento feito, com 33 novos leitos clínicos e enfermaria renovada. “Tudo feito para dar mais segurança e dignidade aos pacientes”, disse o Governador.
Ainda no vídeo em que apresenta as alas renovadas do HB, Marcos Rocha acrescentou que o novo setor de Obstetrícia do Hospital recebeu investimentos na ordem de 4 milhões de reais. Com duas salas cirúrgicas reformadas, Sala Vermelha para emergências, ala de recuperação com três leitos e uma sala especial para os recém nascidos, com berços aquecidos, são algumas das melhorias anunciadas e já entregues. “Cada obras destas, representa cuidado com as famílias e o respeito com o saúde pública”, disse Rocha.
Melhorias também estão sendo implantadas no Pronto Socorro João Paulo II, que também recebeu uma Sala Vermelha para emergências. A grande obra da saúde, contudo, deve ser anunciada em breve pelo governo rondoniense: a implantação do Hospital de Urgência e Emergência. As negociações estão em andamento e em breve se terá novidades sobre o assunto. Por enquanto, a situação do futuro hospital ainda é tratada em sigilo.
FORTÍSSIMA AO SENADO, SÍLVIA CRISTINA CONSEGUE MAIS ADESÕES AO PP E PREFERIA NÃO TER A FEDERAÇÃO COM O UNIÃO BRASIL
A deputada federal Sílvia Cristina tem o que comemorar, no final deste 2025. Ela aparece em todas as pesquisas em primeiro ou segundo lugar na disputa pelo Senado Federal, sempre junto com o governador Marcos Rocha. Além disso, anuncia que já conseguiu a liberação de quase meio bilhão de reais em emendas suas, destinadas principalmente à saúde pública, mas também a setores da produção rural. Afora isso, como presidente regional do PP, ela anuncia novas adesões ao partido, como, por exemplo, a do deputado estadual Ismael Crispin, um dos parlamentares que mais se destacam na atual legislatura.
A posse de Crispin e outros membros do partido, vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 11, no auditório da Unopar, em Porto Velho. Entre os que assinarão ficha no partido, está também a professora Agna Souza, de Ariquemes, que disputou a última eleição municipal pelo MDB e que é um nome que cresce na sua cidade e região. Os médicos Wenceslau Ruiz e Maiqui Paulo também estão entre os novos progressistas.
Ao participar do programa Papo de Redação, com os Dinossauros do Rádio (Rádio Parecis FM) Sílvia comemorou os bons resultados do seu trabalho e, ainda, Silvia abordou vários temas, inclusive o fortalecimento do PP. Deixou claro que vai trabalhar dentro da Federação União Brasil/PP, mas que preferiu que ela não tivesse sido concretizada. Destacou também sua parceria com o ex-prefeito de Ji-Paraná e ex-deputado Jesualdo Pires, que concorrerá a uma cadeira à Câmara Federal. Sílvia não poupou elogios a Jesualdo.
EMENDA DE SENADOR DO AMAZONAS PODE LIBERAR ASFALTAMENTO DA 319 SEM LICENÇA AMBIENTAL
O enfraquecimento do governo Lula e o momento de confronto com o Congresso, podem representar, enfim, uma luz no final do túnel para o reasfaltamento da BR 319. O que uma coisa tem a ver com a outra? Explica-se: no pacote de vetos presidenciais derrubados na semana passada, há um, específico, que pode representar uma derrota fragorosa para a ministra Marina Silva e as ONGs internacionais que ela representa no Brasil.
Com emenda do senador amazonense Eduardo Braga, além de ignorar o veto de Lula ao assunto, foi acrescentado texto que diz que, em qualquer rodovia federal que já tenha sido pavimentada, não haverá mais necessidade de licenciamento ambiental, tanto para novo asfaltamento quanto para a manutenção. Ora, a decisão cai como uma luva para impedir que Marina, ONGs, MPF e parte do Judiciário, mantenham a 319 sob sua tutela, conservando o atraso na nossa região amazônica, impedindo a obra que trará benefício a milhões de pessoas.
Claro que o tema ainda vai longe, porque depende de uma longa tramitação e, certamente, da decisão final do STF, para onde devem acorrer os partidos nanicos de oposição, que sempre vencem todos os casos naquele tribunal. Contudo, a luz de esperança colocada pelo Congresso pode significar um grande avanço na batalha de grande parte dos amazônidas para terem direito a se ligarem por terra ao restante do país.
ABSOLVIÇÃO DE DANIEL ALVES TEVE UMA QUINQUAGÉSIMA PARTE EM ESPAÇO NA MÍDIA DO QUE SUA INJUSTA CONDENAÇÃO
Não importa a verdade. Importam os likes e os acessos à leitura. Não importa o ser humano ou a destruição de uma família. Este seria o resumo do que a Justiça espanhola; a mídia daquele país e a mídia brasileira fizeram com o jogador Daniel Alves. Aparelhada pelo discurso esquerdista e feminista, tal qual parte do Judiciário brasileiro, a Justiça da Espanha, em instâncias inferiores, ignorou a falta de provas e a defesa do jogador. Uma mulher que o acusou de estupro – palavra contra palavra, sem qualquer prova contundente – conseguiu com que ele fosse condenado à prisão e ainda devesse pagar mais de 900 mil reais de indenização à vítima.
Preso preventivamente desde 2023, ele foi condenado em 2024. Quase perdeu sua família, porque sua segunda esposa chegou a pedir o divórcio, mas depois voltou atrás. Ficou longe dos filhos do primeiro casamento, seus amigos sumiram. Foi tratado pela mídia dos dois países como um estuprador, um tarado que não merecia clemência. Até a semana passada, quando o Tribunal de Justiça da Catalunha concluiu, em decisão unânime dos magistrados, que o estupro nunca aconteceu e que as versões dadas pela vítima eram inverossímeis.
Daniel chegou a pagar uma fiança de quase 5 milhões e meio de reais, para responde em liberdade. Agora, livre de todas as acusações, certamente será ressarcido dos seus gastos. Mas as perdas morais, o sofrimento, a injustiça com que foi tratado, inclusive por jornalistas que babavam nele, quando era craque da Seleção Brasileira, jamais terá volta. Até porque sua absolvição mereceu, na mídia, uma quinquagésima parte, em destaque e espaço, do que sua injusta exposição como condenado.
EMENDA DE PACELE PARA COMPRA DE MANILHAS ATENDE NECESSIDADES DA PONTA DO ABUNÃ
Priorizar a melhoria da qualidade de vida da população, com ênfase aos distritos da Capital, tem sido uma das maiores metas do vereador Márcio Pacele. Agora, sua atuação beneficia novamente a região da Ponta do Abunã. Graças a uma emenda de sua autoria, no valor de 150 mil reais, Pacele conseguiu recursos para a aquisição de manilhas que serão utilizadas na melhoria da drenagem e recuperação de pontos críticos das estradas e ramais. O material já começou a ser entregue e será distribuído conforme as demandas apresentadas pelos moradores.
Segundo ele, as manilhas desempenham papel essencial na região, especialmente em áreas rurais que sofrem com alagamentos, erosões e rompimentos de vias durante o período chuvoso. “Com a instalação adequada, elas ajudam a direcionar o fluxo da água, diminuem a lama, evitam atoleiros e garantem mais segurança para quem transita diariamente. Além disso, contribuem para a conservação das estradas, reduzindo a necessidade de manutenções constantes”, explica.
Márcio Pacele destaca que “nosso trabalho é garantir que cada comunidade seja atendida. As manilhas vão resolver problemas antigos e facilitar a vida dos moradores que dependem dessas vias para estudar, trabalhar e escoar a produção”, afirmou o vereador.
PERGUNTINHA
Com tudo o que as empresas aéreas estão fazendo em Rondônia, em termos de mau atendimento, cancelamento de voos de última hora e vários outros problemas, você que comprou suas passagens para o período de Natal e Ano Novo tem certeza de que vai mesmo voar como o planejado?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!