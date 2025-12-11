Publicada em 11/12/2025 às 08h00
NO MUNDO DOS ESPORTES
TRIONDA
Com as cores azul, vermelho e branco, a bola oficial da Copa do Mundo 2026 foi programada pela Adidas, e as cores representam os países (EUA, México e Canadá) que sediarão a competição. O nome “Trionda” além da referência aos países ainda lembra a famosa “Ola” (onda), muito comum nos estádios e ginásios de esporte.
INVENÇÃO
O surgimento da “Ola” nos estádios veio com jogos de hóquei entre Canadá e EUA, mas se popularizou a partir de 1986 durante a Copa do Mundo no México.
HIDRATAÇÃO
A FIFA (Federação Internacional de Futebol) informou que os jogos da Copa do Mundo de 2026 terão pausas obrigatórias para hidratação, faça ou não muito calor. Cada pausa terá no máximo 3 minutos.
VÔLEI OLÍMPICO
Para os Jogos Olímpicos de 2028 o voleibol está mudando a maneira da seleção dos países participantes, atendendo proposta dos atletas: a classificação será feita não mais pela disputa do pré-olímpico, substituído pelo ranking das seleções, a partir de competições mundiais.
VÔLEI – Mundiais
A Federação Internacional de Voleibol confirmou que a partir de 2026 os campeonatos mundiais passam a ser de dois em dois anos. Para o ano que vem, o vôlei de quadra tem uma competição mundial, entre seleções, a VNL, com 18 seleções femininas, incluindo a Ucrânia.
VNL
A VNL feminina será disputada de 1 de junho a 26 de julho. No masculino, de 8 de junho a ‘1 de agosto
JUDÔ
O Judô portovelhense se saiu bem no XXIII Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô. A delegação da capital usou atletas do projeto “Construindo Campeões, desenvolvido pela prefeitura.
