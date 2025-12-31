Publicada em 31/12/2025 às 08h30
BOAS NOVAS
Os times do grupo A do campeonato rondoniense de futebol 2026, cuja competição começa dia 17 de janeiro, têm bons atrativos para tornar a disputa mais forte, conforme o presidente da FFER Heitor Costa.
COMPETIÇÕES NACIONAIS
Segundo o boletim da FFER, “O Rondoniense 2026 abrirá as portas para os clubes de Rondônia nas competições nacionais, duas vagas no Brasileiro da Série D mais duas vagas na Copa do Brasil e uma na Copa Verde/Norte”.
DUAS SEÇÕES
A Copa Verde 2026 será disputada em duas seções, de 25 de março a 7 de junho, com times jogando pela Copa Norte e pela Copa Centro-Oeste.
DUAS VAGAS
Rondônia será representado na Copa Verde por dois clubes, o Porto Velho e o Guaporé. O grande nome para a disputa da Copa Verde é o Clube do Remo (PA) que este ano se classificou para a série A do brasileirão
OS TIMES
Disputam a Copa Norte, de onde sairá o clube que vai decidir a Copa Verde, com o vencedor da Copa Centro-Oeste a Copa Verde: Pará: Paysandu, Remo e Águia de Marabá; Amazonas: Amazonas e Nacional; Acre: Independência e Galvez; Roraima: GAS e Monte Roraima; Rondônia: Porto Velho e Guaporé e Amapá: Trem
VOLEI: JÚLIA É A 5ª
A mineira Júlia Kindess, do Tenis Clube mineiro, meio de rede da seleção brasileira, mesmo ficando oito meses parada devido a uma contusão, foi eleita a 5ª melhor jogadora do mundo, pela Federação Internacional de Voleibol.
IMPEDIMENTO
O International Board, órgão da Fifa que trata de alterações nas regras do esporte bretão decide, dia 20 de janeiro, se altera ou não as regras do impedimento que já foram testadas nos campeonatos de base este ano. Mas não deve haver mudança na regera atual durante a Copa do Mundo.
O rondoniense série A começa dia 17 de janeiro
Júlia Kudiess, melhor meio de rede do mundo
O Remo é o único na série A do Brasileirão
