A TETRA E O GUIA
Aos 42 anos a acreana Jerusa Geber é tetracampeã mundial dos 100 metros T11 (deficiência visual), chegando a 13 pódios em Mundiais, além de várias medalhas paraolímpicas. Ela elogia muito o trabalho de seu guia, Gabriel Garcia, para que se tornasse como a maior medalhista da modalidade na história do país.
O ATLETA-GUIA
O guia é ligado ao paratleta por uma cordinha amarrada em pulso e no dela, o que o faz se tornar “os olhos” dos atletas nas competições e ajudam para que as regras sejam obedecidas.
CATARATA CONGÊNITA
A paratleta Jerusa Geber é vítima de catarata congênita, com perda total da visão aos 18 anos.
PERDAS
Além de Cláudio Mortari, um dos grandes nomes dentre os treinadores de basquete do Brasil, um dos seus títulos na modalidade foi o panamericano de 1987 quando o “time da amarelinha” bateu os Estados Unidos na final, em Indianópolis. Neste final de ano o Brasil perdeu outro esteio do basquete, no caso feminino, a armadora Cida.
FENÔMENO
Aos 20 anos o oposto Bryan Lucas é o grande nome da primeira fase da Superliga Masculina 2025/26. Mineiro, ele joga pelo Guarulhos e é forte candidato à próxima convocação da seleção brasileira principal que começa em junho. Na competição atual Bryan vem atropelando possíveis concorrentes, liderança em dois fundamentos, saque e pontuação geral.
BOXE OLÍMPICO
A final do Mundial de boxe olímpico em 2026 já está definida. Será no no Uzbequistão, em novembro, enquanto as duas prévias serão no Brasil, em abril e na China em junho.
SALDO POSITIVO
O boxe trouxe saldo positivo na disputa do mundial da categoria este ano que finda. O “time Brasil” ganhou três medalhas de ouro nas finais da Copa do Mundo de Boxe Brasil 2025, no masculino, e duas no feminino.
FUTEBOL OLÍMPICO
Em 2028 o futebol olímpico feminino, que vem atraindo mais público que o masculino, vaio passar de 12 para 16s. Desde sua estreia em Atenas, com 8 participantes, os jogos de 2028 receberão 16 seleções.
CORRIGINDO
Na coluna anterior, foto da posse da diretoria da Arler, está o advogado Elenir Ávalo, de pé, o primeiro da esquerda.
