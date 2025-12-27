Publicada em 27/12/2025 às 11h23
ARLER
Até poucos anos a Arler, Associação que reunia jornalistas da área esportivas de Rondônia, era bem ativa. Na foto posse de uma das diretorias da entidade: em baixo – João Tavares, deputado Heitor Costa, João Dalmo (que tomava posse), Eduardo – Dudu – Monteiro, presidente da associação similar do Amazonas, e Miguel Silva. De pé: Bosco Gouvea, Agdo Melo, Walter Santos, (não identificado), Chico Lemos e Júlio Sérgio.
TAVARES E WALTER
Do grupo acima dois, tiveram grande participação no esporte rondoniense: João Tavares, editor de esportes do jornal “Alto Madeira”, membro do Conselho Territorial Regional de Esportes, fundador da Federação de Voleibol de Rondônia; Walter Santos, jornalista, fundador e presidente da Federação de Vôlei, foi atleta de futebol e esteve em 1969 num jogo do Moto Clube (PVH) no Maracanã, inclusive autor de um dos três gols do time rondoniense.
TRÊS FALECIDOS
Do grupo, três já são falecidos, João Tavares em 2017, Miguel Silva em 2020 e Walter Santos em 2023. .
RECONHECIMENTO
Tricampeão mundial, seis medalhas paralímpicas, só uma de prata, o nadador Gabriel Araújo, que o mundo conhece por “Gabrielzinho”, não esquece o responsável por muito que vem conquistando – e deve ir, pelo menos, até à paraolimpíada de 2028, o treinador Fábio Antunes.
JOGO DAS ESTRELAS
Com ingressos variando de 50 a 100 reais, e transmissão do Sportv, acontece amanhã, 27, no Maracanã, iniciando 17h30 (Porto Velho) o “Jogo das Estrelas” organizado por Zico, terá, dentre outros, as participações de Adriano, Romário, Júnior, Renato Gaúcho, Petkovic, Djalminha, Nuno Gomes (Portugal), Aldair, Verón (Argentina), Leonardo.
RECESSO
Obedecendo ao cronograma da CBF, a FFER, Federação de Futebol do Estado de Rondônia deverá retornar à atividade só dia 5 de janeiro e no dia 17 começa o campeonato estadual profissional.
PARALÍMPICO
Rondônia não sediará qualquer etapa do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, que começa dia 11 de abril em agosto. AS primeiras cidades serão Belém, Manaus e Rio Branco. Deverão competir paratletas de alto rendimento, os de idade escolar, universitários, ex-militares e agentes de segurança, todos com deficiências.
