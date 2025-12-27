Neste sábado (27): Energisa abre agência pela última vez no ano para negociação exclusiva de débitos em Porto Velho

Publicada em 27/12/2025 às 08h41
Devido à grande procura registrada nas últimas ações, a Energisa decidiu oferecer, pela última vez em 2025, uma oportunidade especial para negociação de débitos na agência localizada na Avenida Sete de Setembro, em Porto Velho. O atendimento ocorrerá excepcionalmente neste sábado, dia 27 de dezembro, das 8h às 13h, exclusivamente para clientes com contas de energia em atraso.
A iniciativa atende aos pedidos de consumidores que buscam regularizar suas pendências e que preferem o atendimento presencial, mas têm dificuldade de comparecer à agência durante a semana em função de compromissos pessoais e profissionais.
Descontos especiais e atendimento exclusivo
Durante o atendimento especial, os consumidores poderão negociar seus débitos com descontos que podem chegar a até 80%, além de opções facilitadas para pagamento, conforme a análise de cada caso.
A abertura da agência será exclusiva para negociação de débitos, não havendo atendimento para outros serviços.
Última oportunidade do ano
De acordo com a Energisa, esta será a última chance de 2025 para os clientes aproveitarem condições especiais de negociação. Após este sábado, não haverá nova abertura extraordinária nem repetição das condições oferecidas.
O gerente de serviços comerciais da Energisa Rondônia, Bernardo Moreira, reforça a importância de aproveitar a oportunidade.
“Tivemos uma procura muito grande nas últimas ações, o que mostrou o interesse dos clientes em regularizar sua situação. Por isso, decidimos abrir a agência de forma excepcional, oferecendo uma última oportunidade neste ano. É um momento importante para evitar transtornos e começar 2026 com a conta de energia em dia”, destaca.
A Energisa orienta que os clientes levem documentos pessoais e, se possível, uma fatura de energia para agilizar o atendimento.
