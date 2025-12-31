ENTREVISTA

“Não chego a ser extremista nem bolsonarista; quase apanhei quando saí do PSL”, diz empresário da educação em Rondônia

No Resenha Política, empresário diz que 82% de 16 mil alunos não resolveram equação, critica polos liberados em 2016 e afirma que “a política não dá para ser amador”