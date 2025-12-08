Mutirão no Rio Guaporé: iniciativa percorre 300 km e mobiliza comunidades para coleta de lixo

Publicada em 08/12/2025 às 15h30
A ação de coleta de lixo, realizada anualmente há mais de duas décadas, reuniu moradores das vilas Neide e de comunidades ribeirinhas próximas, além de entidades que desempenham papel fundamental para o desenvolvimento sustentável da região no último mês em Rondônia.
Sicredi Univales, Pousada Entre Rios, Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e Pousada Sossego, entidades envolvidas na iniciativa. Idealizada pelo ambientalista e morador de Cabixi, José Ribeiro, a ação tem como objetivo principal reduzir os impactos ambientais ao longo do Guaporé.
“Cheguei a Rondônia há 46 anos e, quando me deparei com esse paraíso, me transformei em ambientalista”, relembra o idealizador.
Neste ano, mais de 20 embarcações percorreram um trecho superior a 300 km para recolher resíduos descartados inadequadamente às margens do Rio Guaporé.Também participaram da mobilização acadêmicos de Gestão Ambiental, Ciências Biológicas e Engenharia Agronômica, convidados pelo próprio idealizador.
A presença dos estudantes ampliou o caráter formativo da ação, permitindo que futuros profissionais vivenciassem, na prática, os desafios e a importância da preservação do rio. A remoção de resíduos diminui riscos de assoreamento, melhora a destinação de materiais que poderiam chegar ao leito do rio e fortalece a consciência coletiva sobre preservação ambiental. A iniciativa também contribui para manter a vazão natural do rio, garantindo melhores condições ecológicas para a fauna e a flora locais.
Além disso, a edição deste ano contou com a participação de mais de 60 alunos do IFRO, que acompanharam o trabalho como parte de atividades de estudo, pesquisa e educação ambiental.
Segundo o José Ribeiro, a ação no Rio Guaporé representa mais do que um mutirão de limpeza, é um movimento de pertencimento, cooperativismo e responsabilidade socioambiental que reúne moradores, instituições e lideranças comunitárias em torno de um objetivo comum.
“Desde aquela época eu via as pessoas deixando lixo às margens do rio, e aquilo sempre me constrangia. Foi assim que, há 25 anos, surgiu este projeto: uma mobilização que reúne voluntários para limpar o Rio Guaporé e preservar tudo o que ele representa”, comenta o coordenador.
Sobre a Cooperativa
A cooperativa Sicredi Univales MT RO atua no estado de Rondônia e região noroeste de Mato Grosso e conta com mais de 130 mil associados e quase 680 colaboradores. Ao longo de 32 anos vem contribuindo para a construção de uma sociedade mais próspera, apoiando o desenvolvimento das regiões onde está inserida. Com forte participação de lideranças, são 144 coordenadores de 74 núcleos, 9 conselheiros de administração e 6 conselheiros fiscais. A cooperativa está presente em 39 municípios, sendo 14 em Mato Grosso com 17 agências, e 25 em Rondônia com 27 agências.
