Município de Rolim de Moura recebe pluviômetros da Defesa Civil Federal para reforçar o monitoramento climático

Publicada em 09/12/2025 às 09h10
A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, informa que recebeu 03 novos pluviômetros enviados pela Defesa Civil Federal, destinados ao monitoramento contínuo das chuvas no município.
A entrega dos equipamentos faz parte das ações de prevenção e preparação frente a eventos climáticos extremos, permitindo ampliar a capacidade de alerta antecipado, acompanhar o volume de chuvas em tempo real e fortalecer o trabalho das equipes que atuam na segurança da população.
Os pluviômetros serão instalados em pontos estratégicos do município, garantindo maior precisão nas medições e fornecendo dados essenciais para a tomada de decisões, principalmente no período chuvoso.
Coordenador da Defesa Civil Municipal Jean Carlos Gomes destaca que a parceria com a Defesa Civil Federal é fundamental para aprimorar as estratégias de prevenção e proteção, contribuindo para um serviço mais eficaz e seguro para todos os moradores de Rolim de Moura.
