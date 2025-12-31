Mudanças no trânsito garantem segurança durante o Réveillon em Porto Velho

Publicada em 31/12/2025 às 12h02
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Mobilidade e Transportes (Semtran), informa que serão adotadas alterações temporárias no trânsito no dia 31 de dezembro, com o objetivo de garantir a segurança viária e a organização do fluxo de veículos e pedestres durante a realização do Viradão do Béra, evento de Réveillon em frente ao complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
Interdições e desvios
No dia 31, a avenida Farquar será totalmente interditada no cruzamento com a avenida Pinheiro Machado. Como rotas alternativas, motoristas e motociclistas deverão utilizar as avenidas Pinheiro Machado, Presidente Dutra e 7 de Setembro. Também haverá bloqueio no entorno do prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, e os condutores que trafegarem pela avenida Rogério Weber deverão acessar a avenida 7 de Setembro, conforme a sinalização instalada no local.
Transporte coletivo e aplicativos
O transporte coletivo contará com paradas devidamente sinalizadas para atender o público do evento, e a empresa operadora já foi comunicada. Além disso, serão definidos pontos específicos para embarque e desembarque de usuários de aplicativos de transporte, contribuindo para a organização do fluxo de veículos na região central.
Liberação do tráfego e orientações
O tráfego será restabelecido gradualmente no dia 1º de janeiro, permanecendo interditado apenas o trecho necessário para a desmontagem da estrutura do evento. A Prefeitura de Porto Velho orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos com antecedência, respeitarem a sinalização e, sempre que possível, optarem pelo uso do transporte coletivo, colaborando para a segurança e o bom andamento das festividades de Réveillon.
