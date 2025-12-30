MPRO e Banda do Vai Quem Quer articulam ações conjuntas contra a violência doméstica no carnaval 2026

Publicada em 30/12/2025 às 11h51
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) alinhou parceria com a Banda do Vai Quem Quer para realizar uma campanha contra a violência doméstica durante o carnaval 2026. A iniciativa foi definida em reunião realizada nesta terça-feira (30/12), em Porto Velho, com foco na prevenção da violência contra a mulher.
Reunião de alinhamento
O encontro ocorreu a pedido da direção da Banda do Vai Quem Quer, maior bloco carnavalesco da Região Norte. Participaram as promotoras de Justiça Tâmera Padoin Marques Marin e Flávia Barbosa Shimizu Mazzini, integrante do Núcleo de Assistência às Vítimas (Navit) do MPRO e chefe de gabinete da Procuradoria-Geral, respectivamente; a presidente da Banda, Siça Andrade, e a diretora de comunicação, Yalle Dantas.
Tema do carnaval 2026
A Banda definiu, dentro do tema do carnaval 2026, o enfrentamento da violência contra a mulher. A proposta foi apresentada ao MPRO, que aderiu de forma imediata à parceria. A união busca ampliar o alcance da mensagem durante o período carnavalesco, quando há grande concentração de pessoas nas ruas.
Ações da campanha
A campanha contará com adesivos em veículos, leques, vídeos para redes sociais e outras ações educativas. Um membro do MPRO também participará de eventos da Banda para reforçar a mensagem de prevenção e respeito. As atividades visam orientar o público de forma simples e direta.
Violência contra a mulher é qualquer ato que machuca, humilha ou causa medo. Isso pode acontecer com palavras, empurrões ou outras agressões. A campanha explica que esse tipo de atitude não é brincadeira e não deve ser aceita.
Integração
A proposta é unir a campanha do MPRO “Não é Não” com o lema da Banda “Se tem violência contra a mulher, a banda mete a colher”. As duas mensagens reforçam que o respeito deve existir em todos os espaços, inclusive na folia.
O lançamento oficial da campanha está previsto para esta quarta-feira (14/1), na sede da Banda do Vai Quem Quer, em Porto Velho.
A campanha trata do direito das mulheres a viver sem violência. Esse direito garante segurança, respeito e liberdade.
