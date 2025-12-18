Motorista fica gravemente ferido após picape colidir com árvore na RO-133

Publicada em 18/12/2025 às 08h30
Um grave acidente de trânsito foi registrado na RO-133, no quilômetro 2, sentido ao município de Ariquemes, em Machadinho D’Oeste. A ocorrência foi atendida por uma guarnição da Polícia Militar, composta pelo Cabo PM Maurício e Cabo PM Mota, após acionamento via Central de Operações.
Ao chegar ao local, os policiais constataram que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já havia realizado o socorro da vítima, identificada como José, encaminhando-o ao hospital antes da chegada da guarnição.
De acordo com as informações apuradas, o acidente envolveu um veículo Fiat Strada Working, que teria saído da pista e colidido contra árvores às margens da rodovia. No local, não foi possível obter maiores detalhes sobre as circunstâncias do sinistro, uma vez que a vítima encontrava-se inconsciente no momento do atendimento pré-hospitalar.
Diante da situação, a guarnição deslocou-se até a unidade hospitalar, onde manteve contato com a equipe médica responsável. Conforme relato dos profissionais de saúde, o estado clínico da vítima é grave, porém estável. O paciente encontra-se entubado e aguarda vaga para transferência ao Hospital São Paulo, onde deverá receber atendimento especializado.
Após a coleta das informações necessárias e a conclusão das diligências, a guarnição retornou ao serviço de patrulhamento de rotina.
