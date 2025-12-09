Moradores comemoram recuperação de ruas em Ji-Paraná

Publicada em 09/12/2025 às 08h21
A Prefeitura de Ji-Paraná intensificou, nesta segunda-feira (8), os trabalhos de recuperação da malha viária por meio da operação tapa-buracos. Diversas ruas receberam serviços de manutenção nos bairros 2 de Abril, Orleans 2, Casa Preta e também na região central da cidade. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e tem como objetivo garantir mais segurança no tráfego urbano e melhorar a mobilidade dos moradores.
Mesmo com o período chuvoso, as equipes mantiveram o ritmo acelerado de trabalho. Entre os trechos atendidos estão a Rua Walter Bártolo, entre a Rua Altarfim e o final do bairro Orleans 2; a Rua 22 de Novembro, entre as ruas Dom Bosco e 2 de Abril; além da própria Rua 2 de Abril, entre a Rua 22 de Novembro e a Rua dos Mineiros, no Centro. No bairro Casa Preta, a Rua Dom Bosco recebeu manutenção entre as ruas Porto Velho e 22 de Novembro.
Um dos principais diferenciais desta etapa é a atuação direta da equipe da Usina de Asfalto do município. Com mão de obra especializada e produção própria de material, o serviço ganhou agilidade e se tornou mais econômico para os cofres públicos. O modelo atual substitui o antigo, que dependia da aquisição de massa asfáltica em outras cidades e até em outros estados, encarecendo e atrasando as intervenções.
A população já percebe os resultados. A moradora Maria dos Santos, residente na Rua Dom Bosco, comemorou a melhoria em frente à sua casa.
“Era cheio de buracos e alguns trechos ficavam perigosos, juntava muita água da chuva. Agora melhorou bastante, está mais seguro e a cidade está ficando mais limpa e bonita. Ji-Paraná está crescendo e estamos gostando”, afirmou.
