Morador da Zona Norte leva moto em sorteio no Parque da Cidade; sorteio foi o ponto alto da noite de Natal

Publicada em 26/12/2025 às 11h43
A noite do dia 25 de dezembro, durante o Natal de Luz no Parque da Cidade, reuniu milhares de pessoas e marcou a programação especial do período natalino. Culto, show de fogos, apresentação teatral e o sorteio de uma motocicleta Honda Biz compuseram a agenda que antecede as celebrações de Ano-Novo.
O Parque da Cidade, que já recebeu mais de 600 mil visitantes desde o início da programação, se consolidou como espaço de convivência e lazer para famílias da capital. Entre as atrações montadas pela Prefeitura estiveram a pista de gelo, árvore em LED, Casa do Papai Noel, praça de alimentação temática e cenários preparados para fotos.
Mais de três mil pessoas se inscreveram para participar do sorteio da motocicleta e acompanharam a atividade em clima de celebração.
O sorteado foi Carlos Henrique Ramos de Lima Campos, morador da zona Norte. Ele relatou surpresa ao ser anunciado como vencedor. “Eu quase não acreditei quando ouvi meu nome. É bom poder participar de ações como essa, que são abertas a todos”.
Para o prefeito Léo Moraes, a noite reforçou o caráter comunitário da iniciativa. “Celebrar o Natal com a população demonstra nosso compromisso em promover convivência e pertencimento. O parque já recebeu mais de 600 mil visitantes, um número expressivo para a cidade”.
A programação do Natal de Luz segue no Parque da Cidade até o dia 4 de janeiro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!