Ministério Público de Rondônia ilumina e encanta Porto Velho com o evento “Luzes da Nossa Terra”

Publicada em 06/12/2025 às 10h47
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) deu início à programação de fim de ano na noite da sexta-feira (5/12) com o evento “Luzes da Nossa Terra”, um espetáculo que encantou e emocionou o público presente. Em frente ao edifício-sede, em Porto Velho, ocorreu o acendimento das luzes natalinas, que neste ano trouxe um toque especial: cada detalhe da decoração homenageou a história e a cultura de Rondônia.
As luzes não são apenas enfeites: elas contam histórias. Formas que remeteram à arara, símbolo da fauna amazônica, brilharam ao lado das representações icônicas das Três Caixas d’Água, do imponente Forte Príncipe da Beira, da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e da majestosa samaúma, árvore que representa a grandiosidade da floresta amazônica. Cada ponto iluminado foi um convite à memória, à valorização da terra e à celebração da identidade rondoniense.
A abertura da noite foi conduzida pelo Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, seguida pelo momento mais esperado: o acendimento das luzes, que transformou o espaço em um cenário mágico. “Hoje, damos início oficial à celebração de Natal do Ministério Público. É uma festa dedicada aos servidores e membros, mas, principalmente, à população, que partilha conosco esta experiência. ‘Luzes da Nossa Terra’ também representa o reconhecimento da cultura local, trazendo à memória os principais símbolos da história de Porto Velho e do Estado de Rondônia”, disse o PGJ. Na sequência, ele plantou uma muda de “cojoba”, simbolizando o compromisso do MPRO em defesa do meio ambiente e da preservação da Amazônia e seus habitantes.
Para completar e enriquecer a atmosfera natalina, o Coral Canto Livre apresentou uma cantata com um presépio vivo, com a encenação do nascimento de Jesus, e a Orquestra Villa-Lobos trouxe música clássica e emoção à celebração, que contou com a presença de membros, servidores, colaboradores, familiares e população.
Além da beleza das luzes, o evento criou um verdadeiro espaço de convivência. A rua Jamari, em frente à instituição, foi interditada para dar lugar a uma área de lazer com barracas de gastronomia regional, artesanato e produtos locais.
Mesas e cadeiras estiveram disponíveis para que todos pudessem aproveitar com conforto, em um clima de confraternização e valorização da cultura amazônica.
Mais do que iluminar prédios, o Ministério Público de Rondônia iluminou sentimentos. Em cada brilho, houve um pedaço da história; em cada detalhe, um gesto de carinho pela nossa terra.
