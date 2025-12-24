Mensagem de Natal do deputado estadual Luizinho Goebel 
24/12/2025
Neste Natal, eu e minha família queremos desejar a todas as famílias um tempo de paz, fé e renovação. Que o nascimento de Jesus renove a esperança em nossos corações e fortaleça os laços de amor, união e solidariedade.

Que esta data especial seja marcada pela gratidão, pela convivência fraterna e pela confiança em dias melhores. Que o espírito natalino nos inspire a continuar trabalhando com responsabilidade, respeito e compromisso com o bem comum.

Desejamos a todos um Natal abençoado, repleto de harmonia, saúde e muitas realizações, e que o Ano Novo venha com novas oportunidades e conquistas.

Com carinho,

Luizinho Goebel e família

