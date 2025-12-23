Mensagem de Natal da Presidência do Tribunal de Contas

Publicada em 23/12/2025 às 17h01
Queridas servidoras, servidores, gestores, gestoras, colaboradoras, colaboradores, assessores, assessoras, sindicalistas, terceirizados e terceirizadas, estimados colegas conselheiros, conselheiros-substitutos e valorosos membros do Ministério Público de Contas.
O Natal chega como uma pausa serena no tempo. Um convite ao silêncio que acolhe, à memória que agradece e à esperança que renasce.
Em 2025, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia escreveu mais um capítulo de sua história com trabalho firme, decisões responsáveis e um compromisso que ultrapassa números, processos e metas: o compromisso com as pessoas.
Cada avanço alcançado foi construído com dedicação diária, diálogo, coragem para inovar e respeito profundo ao interesse público.
Foram dias intensos, desafios complexos e escolhas que exigiram sensibilidade e técnica. E, ainda assim, o Tribunal seguiu adiante ainda mais forte, mais humano, mais próximo da sociedade. O que se vê nos resultados é reflexo do que não se mede facilmente: o empenho silencioso, a ética que orienta, o propósito que sustenta.
Agora, ao nos aproximarmos de 2026, o futuro se abre como horizonte iluminado. Um novo ano nos chama a continuar, a aprimorar, a cuidar. A seguir firmes na missão de zelar pelo bem comum, sem perder a ternura no olhar nem a coragem nas decisões.
Que venham novos caminhos, novas conquistas e a permanente disposição de servir com excelência e integridade, prontos para continuar a fazer a diferença na vida do cidadão, por meio do Controle Externo qualificado.
Que o Natal renove a esperança em cada coração, fortaleça os laços que nos unem e traga a certeza de que todo trabalho feito com verdade deixa marcas de luz.
Que a simplicidade do presépio nos inspire a cultivar a solidariedade; que a estrela de Belém nos guie em direção à paz; e que o amor de Deus, expressado no nascimento de seu Filho, nos fortaleça e nos una na construção de um Estado de Rondônia mais justo, humano e fraterno.
Com todo o carinho e respeito, agradeço cada um de vocês pela dedicação e profissionalismo. Que este Natal seja de renovação espiritual e que o Ano Novo nos traga uma infinidade de realizações e paz.
Excelente Natal e próspero 2026!
Com gratidão e respeito,
Conselheiro WILBER COIMBRA
Presidente do TCE-RO
